Qué partidos le quedan a Nacional y Peñarol por jugar en el Torneo Clausura

Nacional y Peñarol arriesgaron poco en el clásico de este domingo y estiraron la paridad en la definición del Campeonato Uruguayo, en el cual en la tabla del Torneo Clausura se distancian en un punto y en la Tabla Anual en dos, a falta de tres fechas para el final.

De esta forma tanto el campeón del Clausura como el ganador de la Anual se definirán en las últimas tres fechas del torneo, en la cual ambos llegan con chances al igual que Progreso, que está empatado con los aurinegros y a la espera del fallo por el partido con Cerro que lo podría dejar primero.

En la Anual es Cerro Largo el que llega mezclado con Nacional y Peñarol, el único que tiene aún chance de pelearle a los dos grandes.

FIXTURE Los tres partidos de Nacional.

Fecha 13 vs. Defensor Sporting, de visitante en el Franzini (jueves 21).



Fecha 14 vs. Rampla Juniors de local en el Gran Parque Central.



Fecha 15 vs. Juventud de visitante en escenario a confirmar (probablemente Estadio Centenario).

fixture Los tres partidos de Peñarol.

Fecha 13 vs. Fénix como local en el Campeón del Siglo (viernes 22).



Fecha 14 vs. Progreso como visitante en el Paladino.



Fecha 15 vs. Cerro Largo como local en el Campeón del Siglo.

Fixture Los tres partidos de Progreso.

Fecha 13 vs. Cerro Largo de local en el Paladino (jueves 21).



Fecha 14 vs. Peñarol de local en el Paladino.



Fecha 15 vs. Defensor Sporting de visita en el Franzini.

fixture Los tres partidos de Cerro Largo.

Fecha 13 vs. Progreso de visitante en el Paladino (jueves 21).



Fecha 14 vs. Boston River de local en el Ubilla de Melo.



Fecha 15 vs. Peñarol de visitante en el Campeón del Siglo.