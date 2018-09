Partidos claves para Juventud y Cerro Largo

A las 10.05 horas, Sud América y Cerro Largo abrirán la jornada en el Estadio Obdulio Varela. El partido será televisado.

En la tarde, desde las 15.30, se disputarán cuatro encuentros más: Juventud vs. Tacuarembó (Las Piedras), Albion Villa vs. Villa Teresa (Nasazzi), Cerrito vs. Central Español (Maracaná) y Plaza Colonia vs. Oriental (Colonia).

Mañana, Villa Española recibirá desde las 11.00 a Rentistas en el Obdulio Varela. En el Campus, Deportivo Maldonado y Miramar Misiones cerrarán la fecha desde las 15.30.

Vale recordar que Juventud está en lo más alto de la tabla con 36 unidades. Lo siguen de cerca Cerro Largo con 34 y Deportivo Maldonado con 31. Hoy son los que estarían ascendiendo a Primera. Plaza y Cerrito, con 30, están al acecho.