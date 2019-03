¿Qué partidos del Apertura se perderían los juveniles?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Ferreyra conformó y presentó la lista con los 26 reservados para los amistosos ante Arabia Saudita y Ucrania que se disputarán en Alicante a finales de este mes.

Precisamente esos juegos serán el 23 y 25 de marzo, por lo que muchos de estos jugadores se perderían un encuentro por el Campeonato Uruguayo teniendo en cuenta que los choques serán un sábado y un lunes.

La sexta fecha del Torneo Apertura sería la que se tendría que jugar entre el sábado 23 y el domingo 24 y en la que los entrenadores no podrían contar con algunos de sus jugadores más jóvenes y que habitualmente son titulares.

Danubio Emiliano Ancheta.

El franjeado jugará la sexta fecha del Apertura frente a Fénix en el Capurro y para ese encuentro Marcelo Méndez no podría contar con el lateral derecho que, por ejemplo, jugó los dos últimos partidos como titular por esa banda.

defensor Gonzalo Napoli, Emiliano Gómez y Facundo Milán.

El volante violeta fue titular en el último choque por el Torneo Apertura frente a Rampla Juniors y alternó en la competencia internacional. En el caso de Gómez, hasta el momento no tuvo mucho lugar en el equipo del "Polilla". Milán lleva disputados dos encuentro en lo local y también tuvo participación en la Copa Libertadores. Los tres se perderían un duelo interesante frente a Wanderers en el Franzini.

fénix Manuel Ugarte.

Pese a que sumó algunos minutos en temporadas anteriores, fue en esta en la que Juan Ramón Carrasco realmente le dio el protagonismo necesario para ser titular. De hecho, comenzó los tres partidos que se llevan disputados en el Apertura desde el arranque. Al igual que Ancheta se perdería el juego entre los albivioletas y Danubio.

liverpool Sebastián Cáceres y Nicolás Acevedo.

El conjunto del "Papa" Pezzolano perdería dos piezas que están muy afianzadas en el andamiaje negriazul. El zaguero ya suma 40 partidos en la Primera División y esta temporada solo se perdió el juego del debut ya que recién había llegado del Sudamericano. El caso del volante es muy similar ya que también disputó como titular tanto la segunda como la tercera fecha del Apertura. Ellos no estarían cuando el equipo de Belvedere se cruce con Rampla Juniors en el Olímpico.

nacional Mathías Laborda, Brian Ocampo, Santiago Rodríguez y Pablo García.

Los tricolores son el equipo que más jugadores podrían perder, pero de todas maneras solo uno de ellos ha sido habitual titular: Santiago Rodríguez. El habilidoso volante gana terreno en el equipo de Domínguez y juega tanto el Apertura como la Libertadores. Brian Ocampo es un jugador muy bien considerado y que pese a que ingresó desde el banco en los dos partidos que jugó, en uno de ellos marcó un golazo. Los casos de Mathías Laborda y Pablo García son distintos ya que todavía no han sumado minutos. Ellos se perderían el juego frente a Plaza Colonia en el Parque Central.

peñarol Ezequiel Busquets, Brian Rodríguez y Darwin Nuñez.

De estos tres, solamente el volante se afianzó en la titularidad durante esta temporada y sería la principal baja para Diego López durante la sexta fecha. Darwin Nuñez ha sido recambio en algunos juegos, mientras que Ezequiel Busquets no sumó minutos durante esta temporada. Los jugadores mirasoles no estarían para el duelo ante Racing en el Campeón del Siglo.

racing Martín Barrios.

Durante el Torneo Apertura, el volante central solo fue titular en el juego de la fecha pasada ante Nacional, pero es un jugador bien considerado en el plantel racinguista y que en el pasado Uruguayo disputó 12 partidos. Al igual que los jugadores de Peñarol se perdería el encuentro ante los aurinegros.

river plate José Neris.

Otro de los jugadores que tiene buen recorrido en Primera División. Acumula 25 partidos en la máxima categoría de River Plate y en los tres que jugó el equipo de Giordano en el Apertura fue titular y además anotó dos goles. El entrenador darsenero lo perdería para el encuentro frente a Cerro.

wanderers Mauro Silveira y Francisco Ginella.

El arquero bohemio no ha sumado minutos durante el 2019, pero el volante central ha sido una de las principales figuras del equipo de Román Cuello y puede ser una baja sensible para el equipo del Prado. "Pancho" jugó los tres encuentros de Wanderers hasta el momento y como titular. Cuello no podría contar con ellos para el choque ante Defensor Sporting.