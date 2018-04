El partido lo perdió en el mediocampo

Fue de esos partidos donde no te sale nada, pero más allá del penal que le atajaron al “Cebolla” Rodríguez o el segundo gol de Torque en posición adelantada, el aurinegro falló en la lectura del partido.

Después del primer tiempo que hizo el equipo, Marcelo Suárez (ayer Leonardo Ramos, suspendido, vio el partido desde su domicilio) debió reorganizar la mitad de la cancha, porque ahí estuvo la clave. Peñarol hizo agua, perdió prácticamente todas las pelotas divididas y por eso también le costó trasladar el balón de defensa a ataque con claridad.

Guzmán Pereira tuvo un partido bajísimo, es cierto, pero tampoco lo ayudaron los demás. Agustín Canobbio y Fabián Estoyanoff aparecieron en cuentagotas, Maximiliano Rodríguez no entró en juego y Cristian Rodríguez evidenció su cansancio lógico tras la gira por China con la selección uruguaya. Prácticamente no participó de la recuperación y terminó muy aislado en ofensiva, casi como un delantero más.

Al término de los primeros 45 minutos, y ya estando en desventaja, el cuerpo técnico tuvo la posibilidad de intentar solucionar ese inconveniente. Mathías Corujo estaba en el banco de suplentes para reforzar esa zona de la cancha. No quiere decir que su ingreso iba a cambiar el resultado del partido, eso nunca lo sabremos, pero era lo que realmente pedía el juego.

Walter Gargano malacostumbró a todos. No solo porque llenaba todos los espacios y marcaba, sino porque también hacía jugar al resto de sus compañeros. Peñarol no lo tendrá hasta el mes de septiembre y tendrá que cambiar su manera de jugar. Sobre todo en partidos como el de ayer, donde Torque decidió no entregarle la pelota.

En todas las líneas hubo puntos bajos, no le alcanzó ni con chispazos de sus individualidades para ponerse a tiro, pero Peñarol comenzó a perder el partido en la mitad de la cancha. Tuvo tiempo para rever el planteo y no lo hizo.

Torque se la creyó e hizo historia

El equipo de Pueblo Victoria llegó a esta décima fecha sin conocer la victoria. Al menos en la cancha, porque sumó de a tres cuando ganó los puntos en los escritorios contra El Tanque. Solo tres empates (ante Racing, River y Boston) para un equipo que en su primera experiencia en la máxima categoría no encontraba los resultados. Se animó a jugarle a Peñarol de igual a igual y consiguió, en cancha, su primer triunfo nada más ni nada menos que contra un equipo grande y en el Estadio Centenario.