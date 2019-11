¡Un partidazo! Se enfrentan Progreso y Nacional en el Paladino

Progreso y Nacional complementan la fecha 11 del Torneo Clausura en uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Si bien con el triunfo de anoche de Peñarol contra River Plate, los aurinegros quedaron como líderes del certamen, “gauchos” y tricolores empezaron la fecha en el primer lugar y son los dos que menos puntos han dejado por el camino hasta ahora.

Hay que poner un asterisco, a la espera de lo que sucederá con el fallo por el reclamo de puntos que le hizo Progreso a Cerro luego del empate a uno, por la supuesta inhabilitación de un jugador albiceleste. Si los “gauchos” del Pantanoso ganan esas unidades, incluso ahora estaría igualados con Peñarol y dos puntos por encima del equipo tricolor.

Se habló mucho del Paladino durante la semana. Lo cierto es que el piso está en buen estado y no será una excusa. Apenas las áreas chicas están un poco “peladas”, algo habitual en el escenario.

Si pretende ganar, Nacional deberá mejorar su juego. No le dará con lo que viene haciendo en los últimos partidos, pese a que mejoró en algo en la última presentación contra Fénix, al que lo venció 2-0.

La principal interrogante pasa por quién jugará como extremo por derecha. Lo viene haciendo Santiago Rodríguez, pero no está teniendo buenas actuaciones. Una posibilidad de recambio es Brian Ocampo, que empezó el Clausura como titular pero que contra los albivioletas ni siquiera estuvo convocado. La tercera opción que tiene Álvaro Gutiérrez es la de colocar a Pablo García, que está teniendo muy buenos ingresos, pero quien hasta ahora nunca jugó como titular en los tricolores.

El regreso a la mitad de la cancha de Rafael García será importante porque suele rendir en este tipo de partidos; más aún considerando la fortaleza en el juego aéreo que tienen los dirigidos por Leonel Rocco.

En ese sentido, Progreso tiene a varios muy buenos cabeceadores, como Emanuel Gularte (de varios goles en los últimos partidos), Mathías Riquero y Gustavo Alles. Nacional no podrá estar desconcentrado, principalmente Felipe Carvalho, que durante los partidos a veces tiene desatenciones en el juego aéreo.

Progreso durante la temporada jugó 16 partidos en el Paladino, con ocho triunfos, seis empates y dos derrotas. Sólo Plaza Colonia (0-1) y Defensor Sporting (0-3) superó a los “gauchos” en su casa. ambos en el Torneo Apertura. Marcó 25 goles y le hicieron 14. Son números a considerar, de un equipo que se hace fuerte en su casa y de una barriada que disfruta jugar de local. De hecho, Progreso recibirá a Nacional después de 13 años; la última vez fue en 2006, con triunfo de los albos por 2 a 1.

También está en juego posiciones importantes en la Tabla Anual.



Con la victoria de Peñarol, el equipo de López quedó parcialmente como líder (66 puntos a 65 de Nacional), mientras que Progreso está cuarto con 56 unidades, cuatro por encima de Liverpool y en puesto de Copa Libertadores.



Progreso y Nacional estarán frente a frente desde las 16.00 y con el arbitraje de Ferreyra.

El piso del Paladino

No hay excusas

El piso del Paladino está bien. No es argumento para no desarrollar buen juego. Ahora, Nacional no está acostumbrado a jugar ahí y hace mucho tiempo que no visita el escenario de Progreso. Los “gauchos” se hacen fuertes en su casa.