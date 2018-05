El Parque va a llegar

El problema financiero existió, al punto tal que una de las decisiones que se tomó para que el inconveniente no fuera mayor fue el de dejar en suspenso la ejecución de la ampliación de ciertas áreas del Parque Central para nuevas instancias. Esto posibilitará, según lo explicó a Ovación Mario Garbarino, presidente de la Comisión de Patrimonio y Obras de Nacional, que entre julio y agosto se cuente con un escenario renovado, ampliado y pronto para ser reinagurado con un gran acontecimiento.

Garbarino informó que los recortes que se harán no quedarán descartados definitivamente, porque la puesta en marcha de una nueva etapa de venta de palcos -concretamente en el codo proyectado entre las tribunas Abdón Porte y José María Delgado- posibilitarían no solo la construcción de ese sector, sino también la terminación del codo de la otra esquina.

Hoy, para no elevar el costo de la obra y no obligar a una búsqueda mayor de recursos frescos, el sector que une a la Abdón Porte con la Atilio García no tendrá la finalización que en principio se había proyectado para realizar en la actual etapa.

Garbarino admitió que la venta de nuevos palcos y la extensión de los vínculos con los actuales dueños ha sufrido un pequeño enlentencimiento por el propio retraso que ha tenido todo el proyecto.

Ese inconveniente, además, fue también el factor que terminó elevando un poco el costo de toda la obra, porque ante la detención de los trabajos o la demora en la culminación de los mismos termina generando un costo operativo mayor, que eso luego se traslada al costo global.

Tras reconocer que hoy en materia de números el club está abajo en lo que refiere al costo total, señaló que al 15 de mayo se estaba al día con todos las empresas que están trabajando en el Parque Central. “Hemos encontrado soluciones y no vamos a tener dificultades mayores. La obra está avanzando y antes del próximo partido del Torneo Clausura Nacional tendrá el estadio pronto para su reinaguración”, subrayó Garbarino.

Además, señaló que la culminación de esta etapa no será la finalización de todo lo previsto. Para eso Nacional tendrá que volver a encontrar recursos con nuevos palcos.

Polenta es una prioridad.

A Nacional le quedan pendientes la renovación de tres contratos: Diego Polenta, Gonzalo Bueno y Agustín Rogel. Una vez terminada la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores, o sea entre viernes y domingo próximos, se acelerarán las reuniones y los diálogos para encontrar un entendimiento con los tres futbolistas. La prioridad absoluta es la continuidad de Diego Polenta, porque así lo dejó en claro el propio entrenador Alexander Medina. Existe la confianza de que se pueda llegar a un acuerdo para que el futbolista permanezca en filas parquenses. A Rogel, en tanto, se le hará ver que Medina también lo quiere y lo de Bueno pasa por el arreglo económico.

Atrás y en el medio están las dudas del “Cacique” Medina.

Entrenamiento táctico a puertas cerradas ayer en el Parque Central, pero de la oncena aún no hay confirmación. Las dudas persisten en dos sectores: la zaga y el mediocampo. El retorno de Conde al arco es seguro, pero Medina no definió todavía si Arismendi o Erramuspe acompañarán a Polenta. En la mitad del terreno Zunino, Oliva y Sebastián Rodríguez tienen lugar, pero queda un puesto para Romero o Viudez.