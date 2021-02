Contra la pared: Jorge Bava y su lado más íntimo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Bava, hombre con mucha experiencia y que para 2021 volverá a defender los colores de Liverpool. Se animó a mostrar su versión más íntima y confesarse.

1 Soy un tipo...

Muy espontáneo. Honesto y directo. Se me nota enseguida si estoy bien, si estoy mal, si me pasa algo, o si alguna cosa no me agrada. La gente sabe enseguida cómo estoy. Soy transparente y no es algo que quisiera cambiar si pudiera, aunque por lo general me juega en contra.

2 No aguanto...

Las injusticias, sobre todo en mi trabajo donde el hilo siempre se corta por el lado más débil. Es algo que no soporto, que me molesta. Si lo llevamos a un partido la culpa siempre es del chico o del que tiene menos nombre. O hasta entre compañeros cuando agarran de punto al más sumiso, al callado. No es de ahora, siempre me molestaron esas cosas.

3 Si fuera presidente...

Nunca lo sería porque ¡hay que estar en la piel de un presidente! Más hoy en día que está todo muy politizado. La gente está enferma con la política y no ve la realidad. Como si el presidente pudiera arreglar todo con una varita mágica. Pero si lo fuera pondría el foco en la educación. Se perdió aquella educación que siempre tuvo el Uruguay.

4 Amo...

A mi familia, estoy contento y orgulloso de la familia que formamos. Tuve suerte, mucha suerte, de conocer a la persona indicada, pero también tuvimos la virtud de formar esta familia. Hubo un poco de las cosas. Suerte y luego la manera en que fuimos formándola.

5 El mejor recuerdo...

Los de la infancia y la adolescencia. Esporádicamente me encuentro con amigos de aquella época y terminamos recordando esos buenos momentos. Tengo muchos buenos recuerdos personales y laborales, pero me quedo con esos. Tenemos una barra con los que jugamos juntos de chicos en Progreso. Esos son los recuerdos más lindos.

6 Eliminaría del mundo...

La desigualdad de oportunidades. Me gustaría que todos tuvieran oportunidades, después está en cada uno progresar y llegar a sus metas. Y algunas cosas de las redes sociales, que tienen cosas buenas y otras no tanto. Hay mucho opinólogo y el anonimato no es bueno. Hay gente que está enferma con las redes.

7 No iría nunca...

Donde no me voy a sentir cómodo o no me cierran las cosas. Llámese un club o un lugar, un reunión o un cumpleaños. Me ha pasado de tener la oportunidad de ir a club y era buena, pero no me cerraban algunas cosas y no fui. Si no voy a estar bien no voy. No sé estar en un lugar donde no me siento cómodo.

8 La noche perfecta...

Hoy soy muy básico: una noche estrellada y prender un fuego. Compartir con amigos. Trasnochar conversando, cuando se pasa la hora y no te das cuenta. Esas cosas que planeaste y terminan siendo una noche perfecta. Hoy en día es eso, capaz que 20 años atrás contestaba otra cosa.

9 Si estoy deprimido...

Escucho música. Sobre todo la de mi época, la de la adolescencia, cuando salía. Las canciones que son de aquella época cuando uno no tenía preocupaciones o responsabilidades encima. Ninguna en especial, pero esas canciones que te hacen recordar dónde estabas o con quien. Eso es lo que me levanta un poco el ánimo.

10 Me doy un festín...

Con un buen vino tannat. Ese es mi festín: descorchar un buen vino. La comida varía según dónde esté o cuál sea el clima, pero el vino está seguro. Puede ser en familia, o puedo estar solo, yo disfruto de la soledad. No la sufro. Siempre que no sea un período muy largo como me pasó esta última vez en Paraguay. Un buen vino, mirando una serie, una película o fútbol es mi festín.