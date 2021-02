Contra la pared: Damián Macaluso, el zaguero de Wanderers a quien le gusta bailar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Damián Macaluso, el zaguero de Wanderers, defendió 16 camisetas en su carrera. Jugó en Italia, Francia y México y uno de sus mejores recuerdos es haber sido Campeón Uruguayo con Peñarol.

1 Soy un tipo...

. Aunque no parezca soy muy tranquilo y divertido. Me gusta estar siempre contento. Soy muy familiero y me gusta estar en mi casa. Soy muy casero y me gusta compartir muchas actividades con mis hijos; ir a la playa, con el chico hacemos surf, andamos en bicicleta, siempre alguna actividad deportiva.

2 No aguanto...

La injusticia y que la gente no sea frontal. No me caen bien los que no van de frente. Y me molestan los ruidos. Voy en el auto y si hay un ruidito molesto y persistente, tengo que parar y hasta que no lo encuentro no puedo seguir. Como la bombilla contra el termo por ejemplo. Me enloquece. Tengo ese problemita.

3 Si fuera presidente...

Trataría de que no hubiera tanta pobreza y tanta gente en la calle. Sé que el tema es profundo, pero cada vez se ve más gente en la calle. Gente joven y mujeres que antes no se veían viviendo en la calle. Es bravo y chocante. Lo veo a diario cuando voy a entrenar. Cada vez hay más gente en situación de calle.

4 Amo...

A mi familia. Y me encanta hacer asados e ir a pescar. Y tocar el tambor. Ya salí tres veces en las Llamadas con Mi Morena. Soy amigo de Juan Ramos, el director de la comparsa. Cuando puedo y no me complica con el fútbol, salgo. Una vez me vine de Argentina. Entrené de mañana, me tomé el Buquebus, salí en las Llamadas y me volví en el de la noche. Una locura, pero es divino. ¡Hermoso!

5 El mejor recuerdo...

Son varios. Recuerdos de la infancia cuando mi padre me enseñó a nadar. El nacimiento de mis hijos, obviamente. La primera vez que jugué en la selección juvenil es también un recuerdo hermoso. Y el Campeonato Uruguayo que gané con Peñarol fue lo más lindo que me pasó.

6 Eliminaría del mundo...

El hambre. La injusticia. La desigualdad. Porque hay países que tienen todo y dejan que la gente se muera de hambre. En África hay países que son millonarios con las minas que tienen y dejan morir a la gente a un costado. Y en el fútbol el VAR, más ahora que lo quieren traer solo para algunos partidos. Va a traer cola. Eso es injusticia también.

7 No iría nunca...

Al Polo Norte. Hace mucho frío y ya sé quien es Papá Noel. No tengo otro lugar a donde no iría. Recorrí bastante gracias al fútbol. Fui a Guatemala sin conocer. Yo estaba en el interior, medio selva y había lugares, cataratas que eran paradisíacas. Nada más. Casi me subo a un helicóptero y me gustaría tirarme en paracaídas.

8 La noche perfecta...

Un buen asado con mi señora. Un buen vino y música. Cualquier música, pero si es del genero tropical mejor. Y puede salir baile también. Me encanta bailar. Soy bastante bueno, al menos nadie se quejó. No he pisado a nadie. Me desenvuelvo bastante bien.

9 Si estoy deprimido...

Por suerte nunca estuve deprimido.Pero conozco gente que ha pasado por eso. Es un tema muy delicado y hay que pedir ayuda y apoyarse en los seres queridos. En mi caso, si necesito pensar o estoy muy nervioso me voy a pescar. Cuando hay problemas cotidianos o una decisión importante que tomar me voy a pescar.

10 Me doy un festín...

Con un asado con amigos; con un buen vino, música y mucha charla. Hablando de la vida, del fútbol, charlas gigantescas. Esas conversaciones donde se repiten las mismas anécdotas, pero aunque las sabés de memoria, el que la cuenta tiene el mismo entusiasmo y genera la misma expectativa y las mismas risas. Eso es un festín ideal para mí. No soy de salir.