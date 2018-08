“Parece que hay que quejarse más”

Siempre duele perder, pero hay formas y formas”. Alexander Medina no ocultó su malestar tras caer ayer con Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini y dejar la punta del Torneo Clausura.

El “Cacique” remarcó que “muchas veces duele porque jugás mal, pero no hay mucho poder de análisis. Se desvirtuó al partido a los pocos minutos porque casi que entramos a jugar 10 contra 11”.

El malestar del entrenador de Nacional fue sin lugar a dudas por el arbitraje de Esteban Ostojich, quien a los 4’ expulsó a Brian Ocampo.

“Hubo una agresión de Suárez sobre Ocampo y el juez expulsó a Brian. Yo estaba lejos de la jugada. No me gustó cómo dirigió. Sabemos que Defensor es un equipo que corta mucho el juego por sistema y con faltas tácticas. El árbitro no amonestó mucho. No vi muchas amarillas del lado de ellos”, dijo Medina.

El técnico tricolor manifestó su descontento con esa situación y expresó que “estoy caliente. Acá se quejan mucho todos los equipos y en otros partidos vemos penales que no son por penales que fueron en fechas anteriores. No somos de quejarnos porque hemos ganado y a veces ganamos y también fuimos perjudicados con algunos fallos polémicos de los árbitros”.

Por último, el “Cacique” cerró diciendo que “hay que tener mucho cuidado con el entorno porque está todo muy raro. Parece que hay que quejarse un poco más sino no vas a ningún lado”.

En la vereda de enfrente, Eduardo Acevedo se mostró muy contento con el resultado obtenido por el equipo violeta pero confesó que “tuve que sacar el pizarrón en el entretiempo y hablar mucho porque Nacional está muy bien, tiene movimientos buenos y tengo elogios para el “Cacique” por cómo juega su equipo”.

El entrenador de Defensor Sporting explicó que “durante la semana trabajamos en el pressing para taparle la salida a Nacional. Yo quería presionarlos bien arriba y no apurarnos cuando tuviéramos la pelota para formar circuito de fútbol en la ofensiva”.

Acevedo, que se lamentó por la expulsión de Ocampo, dijo que “somos Defensor y vamos a pelear hasta donde nos toque. Queremos aspirar siempre a lo máximo”.