Parece que ambos se extrañan

Estoy en el mejor club del mundo y mis retos se renuevan año a año. No tengo necesidad de cambiar”, dijo Lionel Messi, respondiéndole meses después a lo que había dicho Cristiano Ronaldo al fichar por la Juventus.

“Me gustaría que Messi viniera a Italia algún día. Que haga como yo y acepte el reto”, había dicho el portugués al llegar a Turín. La “Pulga” se tomó su tiempo para responderle pero lo hizo en una entrevista con el diario Marca . Y explicó por qué no le interesa mudar el supuesto duelo personal con Cristiano.

“No necesito ningún cambio. No necesito cambiar de equipo o de liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar”, enfatizó el ídolo de Barcelona.

“La nuestra era una rivalidad muy sana en la que los dos queríamos superarnos día a día para dar lo mejor. Y creo que vernos enfrentarnos también estuvo bueno para el espectador”, agregó Messi sobre el tiempo en que ambos compartieron la Liga.

“Esa época que vivimos juntos en la misma liga e intentando ganar cada uno con su equipo fue muy linda. Cristiano fue un gran jugador para la Liga y el Real Madrid y esos duelos eran muy bonitos, pero yo miro por lo de siempre, que es mi equipo”, afirmó el argentino, quien reconoció a su vez, que es lógico que el Madrid extrañe a Cristiano.

“A principio de temporada dije que el Madrid es un grandísimo club, de los mejores del mundo, y con jugadores de sobra, pero a Cristiano se le echaría de menos en cualquier equipo en el que hubiera estado y se marchase. Se le extrañaría porque marca muchísimos goles cada temporada y además te da muchas otras cosas en el campo. No me sorprende que lo extrañen, pero eso no quita que el Madrid siga siendo uno de los mejores equipos del mundo con grandísimos jugadores”, dijo, diplomático.

También se refirió al Balón de Oro, donde no pudo sumar su sexto galardón y quedó en el quinto lugar detrás de Modric, Cristiano Ronaldo, Griezmann y Mbappé. “Ya después no esperé por ver si salía tercero o quinto”.