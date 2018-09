Papin cree que Mbappé y Neymar tienen que jugar para Cavani

El exfutbolista Jean Pierre Papin, quien fuera Balón de Oro en 1991 y campeón de Europa en 1994, criticó la actitud del tridente ofensivo del París Saint Germain en la derrota ante Liverpool y analizó que “el 9, el que marca los goles, es (Edinson) Cavani. Mbappé e incluso Neymar tienen que jugar para él. Puede ser difícil para ellos ponerse a su servicio. Pero o somos un equipo para ganar la Champions o somos un equipo donde todos hacen lo que quieren, cada uno por su lado".

En una entrevista cedida al diario Le Parisien, Papin opinó: "En el PSG, no son héroes, son egos. En algún momento, debes servir al equipo. Hay una diferencia entre las estrellas que vemos en el exterior y las nuestras. Tenemos la impresión de que en Francia no son manejables. ¿Por qué en el Liverpool los chicos se parten la cara y aquí no?".

Para quien fuera una estrella del fútbol francés “¡No importa quién sea la estrella del equipo! El proyecto del club es ganar la Champions. Si no tienes eso en la cabeza, nunca la ganarás".

Sobre el éxito que puede tener el tridente ofensivo, Papin indicó: "El PSG no tiene un gran ritmo. Lo que destaca, una vez más, es que hay un problema de ego. Lo único que falta es, después de haber aplastado a todos en Francia, es querer aplastarlos en Europa” y añadió: "hay tres grandes jugadores en el frente. Ahora, ¿quién debe servir a quién? El 9, el que marca los goles, es Cavani. Mbappé e incluso Neymar tienen que jugar para él. Puede ser difícil para ellos ponerse a su servicio. Pero o somos un equipo para ganar la Champions o somos un equipo donde todos hacen lo que quieren, cada uno por su lado".