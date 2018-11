“Papelito” y 10 más

Para Nacional termina una semana nefasta y de la peor manera. La cerró con una victoria (1-0) sobre Danubio, es cierto, pero paradójicamente se fue del Saroldi con un sabor mucho más dulce el franjeado que el tricolor, ya que cumplió el objetivo con el que inició la tarde, algo que no logró su rival.



Los de Maroñas lograron (con la ayuda de Peñarol) terminar como Uruguay 3 y clasificar a la Copa Libertadores 2019. Nacional, en cambio, aspiraba a ganar la Anual y (por culpa del mismo que ayudó a Danubio) no lo hizo.

Está claro que la acumulada no la perdió ayer, sino el fin de semana pasado en Maldonado, cuando empató 2-2 con Atenas en lo que fue el inicio de una semana fatídica, en la cual también quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Pero todo eso suena a esta altura a algo reiterativo, que el aficionado ya sabe por demás. La cuestión pasa por otro lado, como analizar diferentes variables que se han convertido en constantes.

“Papelito”.

El triunfo fue obra de tres futbolistas: la seguridad de Esteban Conde para tapar dos mano a mano con el partido 0-0, los piques del “Chory” Castro sobre todo en el complemento y el gol de Sebastián Fernández. Y acá hay que detenerse.

Hay situaciones que son difíciles de entender. El técnico (en este caso Alexander Medina) trabaja todos los días con el plantel y elabora estrategias, pero desde afuera al menos parece poco razonable que “Papelito” no sea habitual titular. Y va más allá de los goles: tiene movilidad, es encarador, solidario, es inteligente para descargar y reposicionarse, genera un montón de faltas a favor y, como si fuera poco, logra tantos importantes. Ayer jugó desde el inicio, pero incluso durante el partido se dio una situación extraña. Cuando entra Luis Aguiar, “Seba” (que jugaba detrás de Gonzalo Bergessio) pasa a la punta derecha, allí se estaciona y desaparece hasta ser sustituido. ¿Por qué lo que está funcionando bien se tiene que cambiar? No parece lógico. No está en tela de juicio el ingreso de Aguiar, pero sí la reubicación que se le dio a “Papelito”.

Bergessio.

Es preocupante el momento del goleador del Uruguayo. El argentino jugó ayer un mal partido (solo aportó un cabezazo en el primer tiempo), en el que no incidió siquiera desde lo futbolístico, lo anímico ni lo físico. Inexplicablemente se mantuvo en cancha los 90 minutos.

Ineficacia.

A Nacional le sigue costando mucho anotar. Ayer hizo méritos para conseguir un gol más, pero por impericia propia no lo logró. Pero lo más preocupante para el “Cacique” debe ser que esa falta de eficacia no solo es ofensiva, sino también defensiva, porque la retaguardia no otorga garantías.



Se vienen las finales del Uruguayo para Nacional que pueden durar solo un partido si no corrige estas variables que son cada día más constantes y que hacen que el equipo rinda cada vez menos.