"Papelito" Fernández: "Me dolió irme de Nacional, me cuesta ver los partidos todavía"

Sebastián Fernández volvió al gol y a las portadas de los medios deportivos uruguayos. 'Papelito' retornó a Carrasco Lawn Tennis, el club que lo vio nacer, y se dio el gusto de jugar con su hermano Leandro, que lo asistió en uno de los goles.

Luego de un tiempo sin dar declaraciones tras su salida de Nacional, el delantero atendió a varios medios de comunicación una vez finalizado el partido ante La Mennais en el estreno de una nueva temporada de Liga Universitaria. 'Papelito' anotó dos goles para su equipo, que terminó cayendo sobre el final.

El ex Nacional marcó el primero con un zurdazo que se metió en el ángulo y el segundo fue de cabeza. "Vengo con una rutina entrenando bastante fuerte y haciendo fútbol con esta gente, manteniéndome y volviendo al gusto de 'jugar por jugar'", le dijo 'Papelito' a las cámaras de Polideportivo de La Tele.

Además de volver a las canchas se dio otro gusto, jugar con su hermano Leandro. "Teníamos una cuenta pendiente, queríamos siempre jugar juntos. Hoy nos sacamos las ganas".

Fernández no tuvo la salida que a él le hubiera gustado de Nacional, aunque se la veía venir. "Deportivamente me parecía que era el momento de terminar cuando terminara el campeonato, no así forzado de antes, pero bueno así es como se dio. Soy un agradecido a la vida por haberme dado la chance de jugar en Nacional tanto tiempo", confesó, aunque sintió haber dejado el equipo tricolor.

"Me dolió irme de Nacional. Porque quiero mucho al club, soy hincha desde muy chico, pero son las circunstancias y estoy volviendo con las ganas renovadas".

"La verdad que todavía me cuesta bastante ver a Nacional, me siento muy raro cuando lo miro de afuera" Sebastián Fernández Ex jugador de Nacional

Sebastián 'Papelito' Fernández festeja uno de sus goles con Carrasco Lawn Tennis. Foto: TodoLiga TV

Enseguida le preguntaron sobre si vio el partido entre Nacional y Danubio por la duodécima fecha del Torneo Clausura y la respuesta seguro sorprendió a varios.

"Vi un rato. La verdad que todavía me cuesta bastante ver a Nacional, me siento muy raro cuando lo miro de afuera. A veces me busco algo para hacer al momento del partido, también me he juntado con amigos para verlo así que es un poco como me vaya sintiendo ese día".

"Papelito" quiere volver a jugar y ayudar:

"Quiero volver a jugar profesional, a competir y decidir yo cuándo irme con mis ganas, tomando la decisión tranquilo, no forzado. Estoy volviendo a encontrar el placer de jugar a la pelota y voy a volver a competir a nivel profesional acá en Uruguay", dijo.



Aún no sabe en qué club volverá a jugar profesional pero tiene claro qué es lo que busca. "Que sea un desafío lindo a nivel competitivo porque me gusta mucho competir y quiero jugar para ganar siempre y después estar cómodo y que sea un lugar donde pueda crecer porque más allá de jugar estoy mirando cómo termine mi carrera".



"Papelito" fue campeón varias veces, jugó en la selección y en Europa y ve que es tiempo de comenzar a volcar esa experiencia. "Voy a elegir un lugar donde me pueda sentir cómodo y pueda ayudar a los chiquilines a crecer, entonces la búsqueda es un poco más amplia".

Sebastián Fernández ante Alianza Lima por Copa Libertadores en Nacional. Foto: EFE

Además de con Nacional, Fernández fue campeón con Defensor Sporting y lo consultaron sobre una posible vuelta al conjunto violeta, aún siendo hincha del equipo tricolor. "Me vio nacer Miramar Misiones y Carrasco Lawn Tennis pero yo estoy recontra agradecido a Defensor, viví cosas hermosas ahí, tengo muchos amigos y habría que preguntarle a la gente. Sabían ellos que era hincha de Nacional antes, dejé todo en el club", afirmó.

"Papelito" es uno de esos jugadores que le cae bien a la mayoría de los hinchas de todos los equipos y seguro tendrá una nueva oportunidad en el profesionalismo. "Tengo poca gente con la que he generado enemistad en el fútbol, me llevo bien con todo el mundo", dijo entre risas y cerró la nota con su característica sonrisa.