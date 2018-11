“Papelito”, el más fácil de sacar

Hace tiempo lo pienso y esta vez quiero compartirlo. Sebastián Fernández es uno de los delanteros más importantes del fútbol uruguayo, porque aparece en las difíciles. Es el que hace el primer gol de un partido cerrado o el que marca el tanto que ha otorgado triunfos o empates clave para Nacional. Sin embargo, no importa el técnico que venga, siempre tiene que estar demostrando su valía y, hasta algún punto, es subestimado.

Me da la sensación (y quiero dejar claro que es eso, una sensación) que eso le pasa –como dice el relator argentino “Bambino” Pons- por buen tipo. Si no es titular, sale al campo a sentarse al banco o a hacer el calentamiento y siempre regala una sonrisa a la tribuna. Si juega desde el comienzo, es prácticamente un cambio cantado y él levanta los brazos, aplaude y se sienta junto a sus compañeros. Nunca una rabieta y de repente eso lo condena. No lo estoy incitando a que lo haga, pero da la sensación de que cuando los técnicos quieren meter un cambio piensan: “Saco a Seba, que sé que no se va a molestar”. Hay otros jugadores que cuando los cambian ni miran al técnico, protestan, le pegan una patada a una botella de agua o un manotazo al banco de suplentes. Como “Papelito” no lo hace, parece que es más fácil de sacarlo.

Es como ese que trabaja muy bien y por ser eficiente y no protestar le dan más trabajo que al que no es tan bueno y se enoja cuando lo exigen. En todos lados pasa.