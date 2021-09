El Papa Francisco explicó por qué no vio "nada" de la Copa América que ganó Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Papa Francisco, reconocido hincha de San Lorenzo, explicó por qué ya no ve los partidos de su club y aseguró que tampoco observó "nada" de la Copa América que ganó la selección de su país el pasado 10 de julio.

¿Cuál es el motivo? Imposibilitado de ir al estadio desde 2013, cuando se instaló en el Vaticano, no sigue los partidos de San Lorenzo por que prometió no ver televisión.

"Yo hice una promesa el 16 de julio de 1990. Sentí que el Señor me pedía eso, porque estábamos en comunidad viendo una cosa que terminó chabacana, desagradable, mal. Yo quedé mal. Era un 15 de julio a la noche. Y al día siguiente, en la oración, le prometí al Señor no verla", confesó en una entrevista a radio COPE.



De todos modos, aclaró: "Evidentemente, cuando asume un presidente lo veo, cuando hay un accidente aéreo, lo veo, esas cosas… pero no soy adicto a ello".



Consultado acerca de si siguió la última Copa América que ganó Argentina tras 28 años de sequía, contestó: "No. Para nada".