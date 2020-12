Paolo Montero: "Peñarol tiene un equipo para luchar por el título"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Siempre me gustó empezar de abajo y llegar al lugar que te toque llegar por méritos propios. En Argentina empezamos en Boca Unidos e hicimos una escalada. En Uruguay también, pero después Juan Pedro Damiani eligió a Bengoechea y yo en Peñarol no me puedo comparar con Pablo. Estuvo bien Juan Pedro porque Pablo en Peñarol es ídolo”, contó Paolo Montero en el programa Punto Penal, de Canal 10, en la mañana de este domingo.

El excapitán de la selección uruguaya es el principal candidato a ser el técnico de los aurinegros a partir del próximo año, aunque es consciente que tanto el presidente Ignacio Ruglio como los encargados del área deportiva Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés también han hablado con otros entrenadores. Julio Ribas, Jorge Fossati y Gustavo Poyet aparecen en una segunda línea de preferencias.

Montero ya está en Uruguay y está realizando la cuarentena después del viaje desde el Viejo Continente: "No voy a volver a Italia hasta que en un futuro me pueda llamar otro equipo o siga evolucionando como entrenador. En este momento me siento bien y siento que puedo dar un paso importante”. Viene de dirigir al Sambenedettese de la Serie C de Italia y por motivos personales el DT optó para venir a readicarse nuevamente en Uruguay; incluso su hijo fichó para jugar en las formativas de Defensor Sporting.

“Estando en Italia hablé con Ignacio Ruglio y fue una linda conversación. Ellos todavía no habían asumido y él, con mucha sinceridad, me dijo que estaban hablando con otros entrenadores también. Nacho fue sumamente sincero y me dijo que cuando asumieran la parte deportiva la iban a manejar Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés”, agregó uno de los ídolos de la Juventus.

El DT también se animó a hablar del presente del plantel aurinegro, que este sábado goleó 4-1 a Danubio y se acercó en la Tabla Anual: "Peñarol tiene un equipo para luchar por el título y jóvenes muy interesantes que por desgracia para nuestro fútbol, si siguen así los van a exportar. Hay un buen equipo para el próximo técnico que vaya a Peñarol. A nivel internacional también se puede competir. El problema es la cabeza. Desde que estoy viviendo en Uruguay siempre se habló de que no podemos jugar dos o tres partidos en una semana, y es una locura. Esas son excusas que no les podemos dar a los jóvenes de hoy, y menos con las preparaciones físicas que les damos hoy, que son mejores que antes”.

Montero no se limitó a la hora de hablar de Peñarol y fue contundente en algunas afirmaciones. "Yo no me como ese cuento de ‘Peñarol, Peñarol’, porque tengo la suerte de tener un padre que jugó contra uno de los mejores Peñaroles de todos los tiempos y me decía lo que era el Peñarol del 66. Yo vi el del 87. Obvio que metían, pero jugaban bien al fútbol”, dijo.

Por último, el candidato a ser nuevo entrenador de los aurinegros puntualizó que "el del 87 tenía al Chueco Perdomo que te la daba redonda, al Zurdo Viera, al Dito da Silva, al Bomba Villar, a Diego Aguirre, al Flaco Rotti, que te tiraba un caño adentro del área, al Loco Trasante o al Pepe Herrera. Ni que hablar del Peñarol del 66. Eso de ‘Peñarol, Peñarol’ conmigo no va. Sí hay que poner pierna firme a la uruguaya porque no hay que olvidarse de la idiosincrasia del club ni de la cultura".