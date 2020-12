Paolo Montero: "Poder dirigir a Peñarol sería la estrella del árbol de Navidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Tengo que hablar ahora en la tarde", fue la frase con la que Ignacio Ruglio se despidió del Palacio Peñarol en la jornada de este martes y la referencia era sobre Paolo Montero quien es uno de los candidatos a dirigir a Peñarol para el Torneo Clausura.

El propio entrenador aseguró, por la tarde, "no tengo reunión prevista con Peñarol", aunque todo indica que con el paso de las horas ese llamado llegará y que por eso cuenta con chances de ser el nuevo técnico aurinegro.

Montero, en diálogo con Último al arco de la radio Sport 890, manifestó: "Cuando vine de Italia le había mostrado la disposición a Ruglio, pero tampoco me vuelvo loco. Vengo del fútbol y es un trabajo atípico y los tiempos son distintos, por eso estoy tranquilo y no me da ningún nerviosismo".

"Vuelvo a vivir a Uruguay y no tengo ninguna otra chance porque tampoco la he buscado y no me interesa. Lo más importante es quedarme en Uruguay. Uno es criado en el club, hincha, y poder dirigir a Peñarol sería la estrella del árbol de Navidad", agregó.

De todas maneras, el exjugador del conjunto aurinegro, admitió que ha empezado a trabajar en distintos aspectos y uno de ellos es las divisiones juveniles de Peñarol: "Estoy informándome de muchos jugadores que han debutado y han jugado en las formativas de Peñarol y eso es lo más importante. Cuando hablé con Ruglio desde Italia, lo primero que querían es valorizar algún joven y desde que me dijo eso me puse a estudiar. Hacés dos o tres llamadas y te dicen quiénes son los que pueden pellizcar para llegar a Primera".

Montero también aseguró que la posibilidad de trabajar con Darío Rodríguez en el mismo cuerpo técnico sería una gran oportunidad teniendo en cuenta el vínculo que tienen luego de lo que el pasaje de ambos como jugadores de la selección uruguaya.

La posibilidad de ser entrenador de Peñarol implica que haya estudiado el plantel aurinegro y consideró que "lo que vi de Peñarol es un equipo muy dinámico de mitad de cancha para adelante, dos laterales muy importantes. Formiliano en la defensa es un hombre con mucha experiencia y después otros jugadores experientes que son los que encaminan el grupo".

Sobre su estilo de juego precisó que suele apostar al 4-3-3 ya que "nuestro estilo siempre fue ofensivo. El zaguero te designa si podés ser protagonista si es que puede jugar en mitad de cancha".