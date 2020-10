Paolo Montero, que dejó de ser el técnico del Sambenedettese, ¿podría ir a la Juventus?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El anuncio del SS Sambenedettese de la destitución de Paolo Montero, comunicado este martes, podría abrirle las puertas al entrenador uruguayo, en un futuro cercano, de la Juventus, el equipo que supo defender con orgullo y talento en sus tiempos de futbolista. De acuerdo con lo que reveló Tuttosport, ahora que "es entrenador libre" todo es posible.

El "Samb" oficialmente le agradeció a Montero su compromiso y seriedad en los últimos meses y le deseó los mejores éxitos profesionales para el resto de su carrera, lo que fue aprovechado por el portal digital Tuttosport para recordar que hace un par de meses atrás Paolo recibió una llamada de la Juventus. "Estuvo en la lista de entrenadores para integrar el grupo de Andrea Pirlo y ese lugar fue, al final, para el excelente Igor Tudor, que está trabajando muy bien y muy de cerca con el técnico".

El homenaje de la AUF a Diego Godín por sus 15 años en la selección uruguaya By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN El homenaje de la AUF a Diego Godín por sus 15 años en la selección uruguaya

Montero había desestimado la oportunidad de sumarse a la Vecchia Signora porque no quería traicionar la confianza del Samb, con el que tenía contrato, pero "un futuro de Juventus para Paolo Montero no es una apuesta imprudente, al contrario. El optimista zaguero uruguayo siempre ha sido el favorito del presidente Andrea Agnelli, quien una vez dijo: 'Paolo Montero era el jugador que más admiraba. Cuando jugaba era un defensor rudo y no siempre habilidoso, pero traté de inspirarme en él'".

Además de recordar que la gran mayoría de la afición de la Juventus siempre pone a Montero en el Top 10 de los más queridos, Tuttosport subrayó que quizás pueda haber futuro para Paolo "en el banco Sub 23 o en el personal de Pirlo, tal vez no de inmediato".