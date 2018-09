El "Chengue" Morales sigue en el cuerpo técnico de Paolo Montero y ambos están a la espera de encontrar club, y si bien hay una posibilidad de emigrar a Italia, están abiertos a las distintas ofertas que puedan llegar. Más allá de eso, el delantero habló sobre varios temas en el programa "Último al arco" de Sport 890.

Su trabajo con Paolo Montero.

"Habíamos agarrado el gusto de trabajar, pero cuando dejás siempre tenés otras cosas para hacer. Estoy terminando el curso de entrenador y la expectativa de volver al fútbol la tenemos. Paolo sabe donde va y por eso nos da confianza a todos los que trabajamos con él", expresó el "Chengue".

Sobre su trabajo con el ex-zaguero de la selección manifestó que: "La principal virtud es que te deja trabajar con tranquilidad y nos deja participar mucho. Te hace partícipe de decisiones y eso a uno lo motiva a estar todos los días con él".

De todas maneras, Morales admitió que "no estoy capacitado para dirigir solo, sí para acompañar otro técnico. Hoy no me veo, tal vez más adelante. En ese lugar que estoy me siento muy cómodo".

¿Cómo es el "Chengue" como ayudante técnico?

"Era temperamental para jugar. Necesitaba ese contacto, esa chispa dentro del partido. Afuera soy el bueno del grupo, como dice Paolo, y me llevo muy bien con los jugadores. Él lideró grupos importantes y supo hacerlo. Nos complementamos muy bien", dijo el ex-delantero.

¿Pueden dirigir a Nacional o Peñarol?

"Eso lo hablamos desde un principio. A él lo podían haber llamado de Peñarol, pero paradójicamente me llamaron a mí antes para que vaya a Nacional con él. Eso fue cuando recién nos juntamos, hará tres años aproximadamente. Con Paolo acordamos no ir a dirigir a los grandes por respeto. Él en algún momento de su vida y de su carrera querrá dirigir a Peñarol y salir campeón, pero en ese momento tal vez yo ya no esté con él. Tenemos las cosas bastante claras", agregó.

Así lo ve a Nacional.

"Lo veo muy bien al "Cacique" y al equipo. Tiene mucha personalidad. Hablé con él por un jugador que quería traer y eso está bueno. Es un cuerpo técnico muy consolidado en todos los sentidos. Fernando (Machado) le da una gran mano en el manejo del equipo", expresó.

Consultado sobre el regreso de su ex-compañero, Pierre Webó, opinó que "lo tomé bien. Creo que hace mucho que no juega y espero que le den los tiempos en la adaptación, pero él es muy profesional y estoy seguro que está bien físicamente. Le encanta entrenar y puede dar una gran mano. Es un jugador completo. Aprendió lo uruguayo, a ir a todas, tiene técnica, gol, juego aéreo y es un jugador importante para el fútbol uruguayo".

Su molestia con la Mutual.

"Como ex-jugador estuve y estoy muy enojado con los jugadores. Es personal, pero estoy muy enojado que se haya jugado luego de lo que pasó con El Tanque. No lo compartí, se lo dije a muchos jugadores, porque quedaron 30 familias sin comer y paradas. No comparto lo de "Más Unidos Que Nunca", si lo eran tendrían que haber parado el fútbol y los jugadores de El Tanque no podrían haberse quedado sin cobrar, tengo mi punto de vista muy claro. Sé cómo se maneja pero se equivocaron, todos se equivocaron", afirmó.

La inclusión de Scotti en la Comisión Regularizadora.

"Que estén los jugadores, si están preparados o capacitados está bien, pero primero se tendría que haber votado qué jugador iba a estar porque tal vez otros lo necesitan más. No es por matar a Scotti, porque no tengo nada contra él, pero sí lo tenían que haber votado. ¿Por qué no un "Maxi" Castro? ¿Por qué no un jugador que no tenga otro ingreso y que necesite viajar e involucrarse para estar de vuelta en el ruido? Tendría que haberse votado", aseguró.

El antes y el después de la selección uruguaya.

"Me hubiera gustado ser parte de este proceso de la selección. Por organización no lo logramos antes. Era solo eso. Paolo se daba la cabeza contra la pared solo. ¿Algún jugador de estos muchachos lo nombró? Él y otros más se venían con los bolsos de utilería, con zapatos, vendas, artículos de sanidad y le traían todo a Walter (Ferreira) para que trabajara", agregó.

"Ahora saben a dónde van, los esperan con la ropa, son espectaculares los aviones en los que viajan, y eso nos alegra. La organización la puso el maestro Tabárez que seguramente pidió un montón de cosas, pero era una pelea que venía de antes", afirmó.

Su relación con "Paco" Casal.

"Con "Paco" tengo muy buena relación, pero hemos tenido diferencias en nuestra manera de pensar. No sé en qué grado le puede interesar a Casal estar en la AUF. Te puedo asegurar que van todos a golpearle la puerta y si van todos a golpearle la puerta, no entiendo porqué es el malo de la película. Porque todo lo que hizo él no lo pudo hacer nadie y ahora le golpean la puerta porque precisan plata", dijo el "Chengue".

Un sueño.

"Irme a vivir a Cuba es un sueño. Lo tengo en mi cabeza y ya se lo comenté a Paolo. Por la tranquilidad, por el entorno de la gente, por cómo se vive, me encantaría vivir en una isla. Mis hijos también lo saben", finalizó.