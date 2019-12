Para palpitar la última fecha del Clausura sabiendo qué puede concretarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La máxima alegría, la mayor decepción. Una vuelta olímpica, una clasificación internacional. Última fecha del Torneo Clausura con muchísimas cosas en juego para once equipos de los 16 que compiten en el Campeonato Uruguayo.

Los que buscan un título:

Nacional: Ganará la Anual si derrota a Juventud. Si triunfa y Peñarol no supera a Cerro Largo también obtendrá el Torneo Clausura. Puede ganar el Clausura también empatando y que no triunfen ni Peñarol ni Progreso ni Plaza Colonia.

​Peñarol: Ganará el Campeonato Uruguayo si vence a Cerro Largo y Nacional no se impone ante Juventud. Puede perder el Clausura, pero llegar a una definición en la Anual con Nacional: si empata y Nacional pierde. Progreso podría será campeón del Clausura ganándole a Defensor Sporting, pero los grandes definirán la Anual con un partido.

Progreso: Ganará el Clausura si triunfa ante Defensor Sporting y los dos grandes no consiguen las tres unidades en sus respectivos partidos.

Plaza Colonia: Ganará el Clausura si derrota a Racing y pierden Peñarol, Nacional y Progreso no gana.

Cerro Largo: Puede forzar una final de la Anual con Nacional si triunfa ante Peñarol y los tricolores pierden con Juventud de Las Piedras.

Los que buscan entrar a las copas:

Liverpool: Está clasificado para la Sudamericana pero puede entrar a la primera fase de la Copa Libertadores si triunfa ante River y Progreso pierde con Defensor Sporting.

River Plate: Si se impone ante Liverpool se confirmará su presencia en Copa Sudamericana. Si empata y Fénix pierde también va a la Sudamericana.

Fénix: Está en zona de Copa Sudamericana la confirmará si triunfa o empata ante Rampla Juniors.

Wanderers: Está noveno y necesita vencer a Cerro y que pierdan Fénix o River Plate para entrar a la Copa Sudamericana.

El último descenso:

Racing: Tiene que vencer a Plaza Colonia y que Boston River pierda con Danubio. Caso contrario baja.

​Boston River: Se queda en Primera empatando.