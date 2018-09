De tal palo...

Salvo excepciones, los padres al momento de tener un hijo varón se ilusionan con verlo jugar y, por qué no, triunfar en el fútbol y está claro que a Benjamín Suárez, hijo de Luis, es muy difícil desligarlo de este deporte.

Más allá de que en un futuro el pequeño podrá definir, por el momento disfruta de vestirse con los colores de Barcelona y soñar convertirse en su padre y no va por mal camino.

Prueba de ello es que el propio Lionel Messi admitió que Benjamín juega muy bien, aunque “es zurdo así que nada que ver… Todo al revés que el padre”, contó la “Pulga” en una entrevista.

Lo cierto es que más allá de que sea zurdo, en las fotos que subió su padre a Instagram hace unos días se lo vio rematando con ambas piernas, al igual que Luis, y con gestos que sorprendieron por la similitud que tienen con los que realiza el “Pistolero” dentro del campo.

Si uno observa detenidamente la imagen donde Luis Suárez remata con tres dedos ante Real Madrid se le puede notar no solo el golpe a la pelota, también un claro gesto con el puño cerrado de su brazo derecho. El mismo gesto es el que se puede apreciar en la imagen de abajo donde es su hijo quien dispara al arco.

Algo muy parecido sucede en las dos postales de la derecha. En esta ocasión, Suárez está rematando de pierna zurda y con la parte interior del pie y su mano izquierda se tuerce levemente con la palma hacia arriba. Como no podía ser de otra manera, su hijo hace un gesto muy similar en la imagen donde le está pegando al arco con la misma pose que su padre.

Dicen que lo que se hereda no se roba. Y más allá de que Benjamín todavía es un niño, es un Suárez... y se nota.



CON FUTURO

La primera vez y su fanatismo por dos goleros

En 2016, junto a Thiago Messi y Milan Piqué, comenzó a jugar en las divisiones inferiores del Barcelona. En ese momento, ambos tenían tres años y empezaban a transitar el camino con la camiseta del conjunto culé, donde sus padres son grandes figuras del plantel principal.



En una entrevista que brindó el propio Luis Suárez en 2017 confesó: “Se pone de arquero porque le encanta Ter Stegen y Muslera. La verdad que en ese sentido me tiene loco. Tiene entrenamiento y cuando llega a casa me dice ‘Papi no estoy cansado’, como para seguir jugando”.