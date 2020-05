"Palito" Pereira: "Si sos importante en el grupo haceme valorar en la cancha; no me voy a vestir de payaso en el vestuario"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro "Palito" Pereira está realizando la cuarentena en Paraguay, ya que está jugando en River Plate de aquel país. "Acá tuvimos dos meses de cuarentena estricta, desde el 4 de mayo hay lo que se llama cuarentena flexible y ahora el 25 de mayo empieza la fase dos, que es la de habilitar más negocios, gimnasios, deportes individuales y algunos centros comerciales", contó el lateral en el programa Fútbol al Máximo Especial, de radio Oriental.

Después de su pasaje por Nacional, "Palito" llegó a River Plate, pese a que estuvo muy cerca de arreglar con Colón de Santa Fe. "Es una experiencia nueva, me había tocado jugar en equipos grandes, y esto surgió a fines de enero. Podía ir a Colón o a otros mercados, pero yo ya conocía Paraguay, me había sentido cómodo, estuve tres años en Cerro Porteño", contó.

Pereira agregó que "River jugaba la Sudamericana, me tentó. Es un equipo humilde, prolijo, a la mayoría de los compañeros los enfrenté, veníamos bien. El parate generó que empezáramos de nuevo, estoy contento, es algo nuevo".

Su pasaje por Nacional

"Palito" Pereira llegó en enero de 2019 a Nacional y en todo el año apenas jugó ocho partidos en todas las competencias, siete de ellos como titular.

"Me tocó justo estar con el despegue de Matías Viña. Justo pasó que tuve una conversación con Charquero (el periodista), pienso que las preguntas fueron mal intencionadas, él me decía prácticamente que yo me tenía que retirar del fútbol. Yo reconocí que no estaba preparado físicamente, tener al mejor jugador adelante era difícil, por eso tenía que esperar mi turno. Uno tiene que reconocer, no tiene el puesto comprado, en esos momentos los pergaminos o la carrera de uno quedan de lado", explicó.

El defensa, que se destacó muchos años en la selección uruguaya, agregó que "Nacional necesitaba salir campeón y en ese momento Viña estaba rindiendo muy bien, pero yo pienso que se podía buscar una alternativa, no tengo nada contra el Guti (Álvaro Gutiérrez), de hecho tengo una excelente relación, pero yo fui como un padre en el vestuario y formamos un grupo formidable. Me dolió que era un reconocimiento sólo a los que jugaban. Cero rencor, con los dirigentes, con los funcionarios, con todos. Con mis compañeros sigo hablando hasta ahora, tengo una gran relación con ellos".

Pereira añadió que "los grandes campeones se forman en los grupos. Quedó en el debe jugar más minutos, esa es mi espina, no sé si dolor, pero yo te puedo jugar de central por izquierda, de volante izquierdo, de doble cinco, se podría haber buscado una alternativa, tan mal no estaba, podía haber jugado más de lo que jugué".

"No estoy en discrepancia con Viña, estaba más que bien que jugara, sí con el hecho de no buscarme otra posición. Si sos importante en el grupo haceme valorar en la cancha, no me voy a vestir de payaso en el vestuario", concluyó.