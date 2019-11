El Paladino se viste de gala para recibir a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Del escenario del partido entre Progreso y Nacional se viene hablando hace semanas. Primero por la negativa de la Mesa Ejecutiva a la utilización del estadio Luis Köster de Mercedes, después por los permisos para poder habilitar el Abraham Paladino, y en estos días el tema volvió a estar en el tapete por el estado del escenario y por las declaraciones de Álvaro Gutiérrez, el DT tricolor.

Al ser consultado, el “Guti” dijo en la conferencia post triunfo contra Fénix, que “me hubiera gustado que fuera en una cancha más linda, pero es su escenario, y el terreno de juego, por lo que averigüé, no está en mal estado”.

Parque Paladino. Foto: Leonardo Mainé

No tardó la picaresca respuesta desde la cuenta oficial de Twitter de los “gauchos” junto a una foto de su cancha: “Así de ‘linda’ está nuestra cancha (emoticón de guiñada). ¡Los esperamos a todos el domingo!”. Y ayer, el presidente de Progreso, Fabián Canobbio, afirmó en Último al Arco que “desde mi punto de vista va a jugar (Gutiérrez) en la cancha más linda del fútbol uruguayo. No me molestó para nada. Soy consciente que la cancha no va a influir en nada y creo que él lo sabe”.

Lo cierto es que Ovación recorrió el piso del Paladino, donde Progreso será local de Nacional mañana a la hora 16, en un partidazo entre los dos líderes del Torneo Clausura (los “gauchos” podrían sumar dos puntos más si ganan el reclamo que le hicieron a Cerro tras el empate 1-1). La cancha está bien, con un verde uniforme. Es de los mejores momentos del piso en los últimos años, lo que habla a las claras del sacrificio que vienen haciendo los “gauchos” por poner en condiciones su cancha.

Parque Paladino. Foto: Leonardo Mainé

Dos aspectos negativos: alguna pequeñas irregularidades en el piso (casi imperceptibles) y las áreas chicas, que están “peladas”.



Según le informó Canobbio a Ovación, se pusieron a la venta cerca de 3.500 localidades. Nacional ya agotó las 1.000 que le corresponden.



“Los hinchas de Nacional va a entrar por la puerta principal, la que está en el medio de la tribuna. Van a venir por el ingreso que da a la Ancap. Los de Progreso ingresarán por la puerta de la punta y vienen desde el Cerro”, explicó.

La última vez que se enfrentaron en el Paladino fue en el 2006

Aquel año Nacional venció a Progreso 2-1 gracias a los goles de Diego Perrone y Diego Alonso; Néstor Silva había descontado para el local. Sólo quedan de aquellos equipos Mathías Riquero y Gonzalo Castro. En ese partido jugó Diego Godín.

Nicola Pérez regresa a la titularidad

Después de la lesión que sufrió en el partido contra Plaza Colonia y que lo sacó de los últimos dos partidos, el arquero de Progreso -de buena temporada- regresará a la titularidad, al igual que el volante central Mathías Riquero. Gonzalo Andrada también quedó a la orden de Leonel Rocco.

La palabra del entrenador de Progreso

“Era importantísimo en lo deportivo jugar contra Nacional y Peñarol en el Paladino. Había que ver estas dos últimas semanas a mujeres, niños y gente en general sacando alambrados, ayudando en lo que sea. Eso contagia”, afirmó el técnico de Progreso Leonel Rocco en A Fondo (1010 AM).