Las palabras de despedida de Nahitan Nandez en uno de sus últimos partidos en Boca

La salida de Nahitan Nandez de Boca Juniors promete ser muy distinta a la de Darío Benedetto. Mientras el goleador que se marchará al Olympique de Marsella optó por no viajar con sus compañeros a Brasil para el duelo ante Atlético Paranaense, el uruguayo que jugará en Cagliari fue titular y una de las figuras del Xeneize.



Gustavo Alfaro lo colocó de volante por derecha, en una función muy similar a la que le pide el maestro Óscar Tabárez en la selección uruguaya. El ex Peñarol no solo sirvió de contención para las subidas de los laterales brasileños sino que además, uno de sus desbordes por derecha casi termina en el segundo gol de Boca pero Emanuel Reynoso no llegó a conectar.



Con un gran gol de otra de las figuras del partido, Alexis Mac Allister, el equipo argentino se llevó la victoria en el partido de ida de los octavos de final.

¡PARA VERLO UNA Y MIL VECES!#LibertadoresxFOX | Vuelva a ver el golazo de Alxis Mac Allister con el que le dio la victoria a Boca ante Athletico Paranaense. pic.twitter.com/4stKWyYbgg — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 25, 2019

En los minutos de descuento y luego de revisar la jugada en el VAR, el árbitro uruguayo Daniel Fedorczuk le otorgó un penal al equipo local pero Marco Ruben desaprovechó la ocasión y le palo devolvió su remate.

"Quiero disfrutar hasta el último minuto acá" Nahitan Nandez Jugó uno de sus últimos partidos en Boca Juniors

Una de las notas cuando terminó el partido fue con Nahitan Nandez, que jugó uno de sus últimos partidos antes de marcharse al Calcio. Hasta la partida del uruguayo al Cagliari, Boca tiene dos partidos por delante: la vuelta de esta serie por Copa Libertadores y el encuentro ante Huracán el próximo domingo por la Superliga Argentina.



Nandez se mostró conmovido aún dentro de la cancha a instante de haber finalizado el encuentro y le mandó un mensaje a los hinchas. "Quiero disfrutar hasta el último minuto acá. Me puse como objetivo estos dos partidos (la serie ante Atlético Paranaense) y hoy conseguimos un resultado importante para nosotros. Podemos definir en nuestra cancha que es algo lindo", declaró.



"Estoy feliz, contento primero por mis compañeros, por el grupo que tenemos. Hicimos una buena pretemporada, le vienen metiendo el pecho y se vio el resultado adentro de la cancha. Jugaremos una final más el miércoles"