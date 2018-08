"Pajarito" Valverde en el once ideal de las promesas del Real Madrid

Federico Valverde no es solo una de las promesas del fútbol uruguayo, que pese a quedar afuera de la lista para el Mundial de Rusia sigue estando en la consideración del cuerpo técnico de la selección. También es uno de los proyectos del Real Madrid.

Cedido en la última temporada al Deportivo de La Coruña para que tome ritmo en Primera División, el "Pajarito" volvió para la pretemporada del equipo "merengue" y está bajo las órdenes de Julen Lopetegui.

Valverde forma una camada de jugadores jóvenes del equipo blanco de cara al futuro. Precisamente por eso el diario madrileño AS hizo un equipo ideal con los once futbolistas sub 23 del club de la capital española.

Así es que en el arco aparece el ucraniano de 19 años y recién llegado Anddriy Lunin; en la línea de cuatro el recién fichado Álvaro Odriozola (22 años, proveniente de la Real Sociedad), Manu Hernando, Jesús Vallejo (21) y el francés Theo Hernández (20, hermano de Lucas Hernández); en el medio Fede Valverde (20 años), Dani Ceballos (21) y el noruego Martin Ødegaard (19); en la delantera Marco Asensio (22), el brasileño Vinicius (18) y Borja Mayoral (21).