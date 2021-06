El padre del "Kun" Agüero responsabilizó a Guardiola por la salida de su hijo del City

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leonel Del Castillo, padre de Sergio Agüero, afirmó que el responsable de la salida del "Kun" de Manchester City fue su propio entrenador: Pep Guardiola.

En diálogo con radio La Red, comentó: "Son cosas que pasan en el fútbol cuando hay alguien que te dice que no estás para seguir en el club y no te queda otra de cambiar".

Según Del Castillo, Guardiola "nunca quiso a Agüero". De todos modos, aclaró que no hubo conflictos personales, si no que su hijo no era del gusto del DT.



El padre del "Kun" afirmó que la idea de su hijo era continuar en el City. "Intentó renovar con el City, pero ellos no quisieron. Después de eso, Tottenham, Arsenal y Chelsea se mostraron interesados en él", indicó.



Finalmente, Agüero armó las valijas y la semana pasada ya firmó Barcelona para jugar con su amigo Lionel Messi.