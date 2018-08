Paciencia, la clave de Mejía para estar preparado

Luis Mejía tenía decidido salir de Nacional, al menos a préstamo, en el verano. Es que quería jugar, quería tener continuidad. Y la razón era lógica: en dos años y medio en los tricolores, el panameño sólo había jugado cuatro partidos, y generalmente cuando el DT colocaba a un equipo alternativo.

en enero tomó la conducción del equipo Alexander Medina y la realidad del arquero cambió. El entrenador tuvo una charla con él y le dijo que tuviera paciencia, que Nacional jugaría dos torneos a la vez y que él iba a tener participación en el equipo. Esa conversación con el “Cacique” lo motivó y Mejía decidió quedarse en los tricolores.

Si bien el guardameta titular sigue siendo Esteban Conde, Mejía ha tenido continuidad. De hecho, en los siete meses que van del año el panameño ya jugó tres veces más que en dos años y medio, desde que llegó junto al “Coco” a mitad del 2015.

El panameño de 27 años, que en general va con el “Pacha” Espino a los entrenamientos porque ambos viven cerca, lleva disputados 12 partidos como titular de los 35 que Nacional jugó en el año.

Y una de las principales virtudes que ha tenido es su regularidad: cada vez que ha sido llamado a actuar lo hizo muy bien. De hecho, está muy conforme con sus actuaciones; sólo quedó contrariado tras el partido con Liverpool en el 1-1 por el Intermedio, porque Diego Guastavino le hizo un gol de tiro libre al palo que él estaba defendiendo.

Preparado.

“Es fundamental el trabajo diario y estar siempre preparado para cuando a uno le toca jugar. Cuando te tiran para adentro hay que responder; en un cuadro grande no te esperan y tenés que rendir”, sentenció Mejía en diálogo con Ovación.

“Me he sentido bien. No es común que un arquero que no viene teniendo tanta continuidad, juegue y tenga buen nivel. Este año año he tenido más oportunidades de las previstas, he jugado muchos partidos. Es clave también la confianza, saber que uno juega, saber que es considerado hace que uno crezca en confianza”, agregó el guardameta.

En los entrenamientos de Nacional, se puede observar claramente el buen ambiente que reina entre los arqueros.

Generalmente trabajando en un lugar apartado junto al entrenador Leonardo Romay, Conde, Mejía y los juveniles Franco Israel y Guillermo Centurión, se ponen a punto para la competencia.

“El apoyo de Esteban es importante. También yo, cuando estuve dos años y medio casi sin jugar, mi cara siempre fue la misma; preparándome, apoyando al compañero, al grupo. En ese aspecto nunca hemos tenido ningún problema. También ha pasado que cuando me ha tocado jugar siempre recibí una palabra de aliento del ‘Coco’. El buen ambiente entre los arqueros y con ‘Leo’ Romay es importantísimo”, recalcó Mejía.

Características.

“Hoy en día en el mundo se implementó que el arquero debe jugar con los pies y que la jugada salga limpia con él. Son situaciones dependiendo del partido, de las circunstancias, pero lo importante de un arquero es agarrarla, jugar bien con los pies es algo secundario”, explicó el golero. “Si se puede jugar, se hace, si hay que tirarla a la tribuna, se tira”, puntualizó.

Con sinceridad, Mejía explicó cuáles son a su entender sus principales atributos en el arco: “Pienso que tengo una buena lectura de las jugadas, soy de anticiparme. Me siento bien saliendo a achicar en el uno contra uno y en el juego aéreo me siento con confianza”. Precisamente, ese rápido movimiento de piernas y salir rápido a achicar le permitió realizar la mejor atajada del partido contra Rampla, donde le ahogó el gol a Rigoleto.

“Con el tiempo he mejorado la salida con los pies; no te voy a decir que es mi punto fuerte, pero creo que me he superado en Nacional. Cada vez que podemos salir jugando, lo hemos hecho”, agregó.

Mejía todavía no sabe si será titular el domingo contra su exclub, Fénix. “Nunca sabés cuando vas a estar en el equipo. Uno siempre está bien para jugar y muy preparado”.

Lo que está claro es que juegue quien juegue, Nacional tiene garantías en el arco.