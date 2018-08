Paciencia es lo que no abunda

Pedirle paciencia al hincha es prácticamente imposible. El hincha quiere resultados y no le importa cómo. Ya se vio que el nuevo Peñarol de Diego López va a tener que luchar contra la impaciencia de la tribuna. El empate ante Racing en el arranque del campeonato abrió una serie de reclamos y de interrogantes. Una locura para un DT que recién empieza y tiene que armar el equipo a su gusto y antojo. Paciencia. Palabra clave, si las hay en el fútbol. Y vaya si habrá que tenerla, principalmente en la órbita directriz. Pasó en Nacional. Y no hace mucho, porque cuando asumió el “Cacique” Medina, no le fue bien. Perdió dos clásicos en una semana y parecía que se le caía el mundo encima. Sin mbargo, tuvo respaldo. Y salió adelante. No sólo ganó el Torneo Apertura, sino que también se quedó con el Intermedio y hoy le lleva siete puntos de ventaja a Peñarol en la Anual. Paciencia. Palabra clave para todos, menos para el hincha. Si lo sabrá el “Canario” Luis Aguiar, que después de bancarse como un señorito una racha negativa con la tricolor en el pecho, hoy disfruta del reconocimiento y del afecto de aquellos que lo silbaban y poco menos pedían su destierro. Paciencia. Habrá que ver quién la tiene y quién no.