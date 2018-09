Pablo Marini y su fórmula antiPeñarol

Torque se prepara para visitar el domingo a Peñarol en el Campeón del Siglo. Un rival y un escenario que le traen buenos recuerdos a los dirigidos por Pablo Marini. Es que el técnico argentino, que llegó a Uruguay (un país que no conocía) hace nueve meses, parece tener la fórmula antiPeñarol.



El equipo del City Group venció a los aurinegros tanto en el Apertura como en el Intermedio, torneo que Torque terminó definiendo. “Estamos esperando este partido con cierta ansiedad por lo que significa para nosotros volver a enfrentar a Peñarol en el CDS”, dijo Marini cuyo equipo se viene alejando del descenso. Y salvarse viene de la mano con la posibilidad de clasificar a una copa internacional, lo que sería histórico para un club que transita su primer año en la A.



“Quedarnos en Primera es nuestro objetivo prioritario y estamos cerca de conseguirlo, pero no podemos subestimar la situación general porque faltan todavía muchos puntos y nosotros tenemos que lograr los nuestros para asegurarnos la permanencia”, explicó el entrenador, quien no niega que también se ilusionan con una copa. “Tenemos esa ilusión, aunque se dieron resultados que nos alejaron un poquito de la zona de Copa Sudamericana, pero insisto: todavía hay muchos puntos en juego”.



Y aseguró que no hay secretos que revelar sobre los dos triunfos anteriores de su equipo sobre Peñarol. “Todos los partidos son distintos. La primera vez que enfrentamos a Peñarol en el Centenario nunca habíamos ganado en el torneo y esa motivación extra nos llevó a tener una concentración extrema y a jugar en un nivel alto; por momentos de alto vuelo. Pero también hubo circunstancias del juego, nos encontramos ganando y manejamos el balón y Peñarol tuvo posibilidades de convertir mediante un penal que atajó Cubero”, recordó sobre la primera victoria.



“En la segunda instancia llegábamos los dos con posibilidades de salir punteros en la zona y jugar la final del Intermedio. Hicimos un partido muy bueno, pero fue muy cambiante, con situaciones muy duras para Peñarol, quesufrió expulsiones, y pudimos volver a ganar y jugar la final del torneo”, admitió sobre el segundo triunfo ante Peñarol.



SÓLIDO. “Hoy encontramos a un Peñarol muy sólido, con siete partidos consecutivos ganados, invicto en el torneo y puntero en ambas tablas. Siendo el equipo más goleador y el menos goleado. No hay secretos: nosotros plantemos el partido como lo hacemos con todos los demás. Aunque el mayor nivel de exigencia por lo que significa enfrentar a un grande hace que la concentración aumente. Estamos muy bien, pero tenemos claro que porque le ganamos dos veces no significa que le vamos a volver a ganar. Esa estadística la dejamos de lado. Obvio que le podemos ganar, pero si tenemos el juego que solemos desarrollar, si le quitamos la pelota y estamos muy concentrados cuando nos ataque porque tiene fortaleza y jerarquía”, explicó.



“Pretendemos que se aislen en el partido y no se fijen en el entorno, porque va a ser un estadio con mucha presión ya que existe ese morbo por lo que sucedió este año. Tenemos que estar concentrados para hacer lo mejor que sabemos hacer. Hoy tenemos una identidad que se logró a pesar de que al principio jugábamos bien y no ganábamos y estábamos siempre últimos en la tabla del descenso. Felicito a los jugadores porque mantuvieron la convicción de controlar el partido mediante la tenencia de balón y el buen juego”.



En los tiempos en que calzaba los cortos, Marini fue delantero y goleador. Quizás por eso Torque apuesta a la tenencia y juega con el arco rival entre ceja y ceja. “Yo no era tan dúctil como demuestra el equipo. Je. No sabría decir si todos los técnicos que fueron delanteros son ofensivos, pero mi idea, desde que comencé a dirigir, fue que mis equipos jueguen bien y traten siempre de ganar que es el objetivo de cualquier juego”.

política "Trabajar con el City Group simplifica las cosas" Marini destacó el apoyo que recibió del City Group cuando las cosas no salían. “Cualquier proyecto necesita de un respaldo y en mi caso gente seria como la del City lo brindó en momentos duros y difíciles. Y les estoy agradecido”, dijo el técnico, para quien no es difícil trabajar con una política muy diferente a la que estamos acostumbrados los rioplatenses. “Para mí no es difícil. El grupo City es el número uno en fútbol en el mundo, pero he trabajado con otros grupos muy fuertes como el grupo Pachuca en México. No es difícil, al contrario, te simplifica todo al tener las condiciones para llevar adelante el trabajo que uno pretende”, afirmó quien increíblemente no conocía Uruguay cuando llegó hace nueve meses. “No conocía y sinceramente, tanto yo como mi familia, nos sentimos muy a gusto y muy cómodos. Y eso ayuda a rendir de la mejor manera en el trabajo”.