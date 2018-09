Pablo López otra vez afuera

P ablo López se resintió de la lesión que le impidió jugar frente a Nacional y no estará el sábado próximo ante Cerro. El isabelino, quien había reaparecido el fin de semana pasado en el partido frente a Progreso, tuvo que salir antes de que finalizara el primer tiempo. Es que volvió a sentirse en la misma zona en que había sufrido una minirotura fibrilar. Así las cosas, decidieron que era mejor no volver a exigirlo y que se recupere bien, por lo que no jugará ante los albicelestes.



Otro que tuvo que dejar tempranamente la cancha en el Paladino fue Mathías Cardacio. El capitán fue sustituido cuando apenas iban 19 minutos de juego por una contractura en la zona de los gemelos. En la tarde de hoy martes, cuando los violetas regresaron a los entrenamientos, trabajó en forma diferenciada. De todas maneras, llegó mucho mejor y se seguirá su evolución día a día. La posibilidad de que le hicieran un estudio fue descartada justamente por esa mejoría que constató la sanidad.



Otro que está sentido es el arquero suplente Gastón Rodríguez. El “Moneda” está con un dolor en los meniscos que le impidió estar en el banco ante los del Pantanoso. Viene evolucionando bien, pero es probable que aún no integre el plantel el próximo sábado. Su lugar seguirá siendo ocupado por el juvenil Agustín López.



La buena noticia para el técnico Eduardo Acevedo es que Ayrton Cougo regresará al equipo ya cumplida la suspensión que no le permitió jugar frente a Progreso. El melense había regresado al equipo tras superar su desgarro en el partido ante Nacional, pero recibió en ese juego la quinta amarilla.



Al regresar Cougo a la oncena, es probable que Matías Santos siga en el equipo ocupando el lugar de Pablo López como hizo en anteriores oportunidades. Otra posibilidad es que ingrese Germán Rivero. El argentino fue quien entró por el isabelino en el partido que los violetas igualaron sin goles el domingo pasado frente a Progreso.



El partido con Cerro se jugará el sábado en el Parque Capurro porque los albicelestes tienen el estadio Tróccoli suspendido.



Los dirigidos por Acevedo necesitan volver a sumar de a tres para no bajarse de la lucha por el torneo Clausura ni alejarse de los puestos de copa en la Anual. En este momento marchan cuartos en ambas tablas.



Hoy, en el partido de Tercera División, Defensor Sporting derrotó a Progreso por 4 a 0.