Pablo Granoche no puede salir del Spezia hasta junio

Pablo Granoche no puede lograr la libertad del Spezia de la segunda división de Italia hasta el próximo mes de junio, según lo confirmó el empresario Pablo Bentancur.



El programa Tirando Paredes (1010 AM), informó que Granoche no se convertirá en jugador de Nacional ante las dificultades que se le presentaron para lograr una salida del club italiano, con el cual había renovado contrato hasta el año 2019.



Nacional aguardaba una respuesta por estas horas y la misma no ha sido nada positiva, porque es otra gestión que no prospera. Por otra parte, los tricolores habían hecho consultas por el delantero de Racing Gabriel "Toro" Fernández, pero no avanzaron en las gestiones y Talleres de Córdoba se interesó por el atacante uruguayo.



Todo hace indicar que será el conjunto argentino el que termine consiguiendo reforzarse con este delantero.