Pablo García dijo que el fútbol griego está "podrido" y que "hay corrupción arbitral"

"No quieren que ganemos el campeonato, esa es la realidad", aseveró Pablo García, actual técnico del filial del PAOK de Salónica, para denunciar en una entrevista a Radio Marca la existencia de corrupción arbitral en la liga griega.



"Hay, claro que hay (corrupción arbitral). El fútbol griego lleva años podrido", manifestó el uruguayo, en relación a lo ocurrido el pasado domingo en el partido entre el PAOK y el AEK de Atenas, que fue suspendido cuando el presidente del PAOK, Ivan Savvidis, saltó al campo con una pistola.



"Hace veinte años que hay una hegemonía con los equipos de Atenas", se quejó Pablo García, quien fue jugador del PAOK, del que ahora es técnico del filial.



García comentó que en estos veinte años "el Olympiacos ha ganado dieciocho campeonatos, y dos el Panathinaikos" lo cual calificó de "extraño" por tratarse de dos equipos atenienses.



"No quieren que ganemos el campeonato", declaró el técnico, en referencia al PAOK de Salónica, que actualmente va tercero en la clasificación de la liga griega, a cinco puntos del AEK de Atenas y a cuatro del Olympiacos. "Desde Atenas hay una secta con los equipos grandes", denunció.



Con respecto a la actuación de Savvidis, Pablo García opinó que el presidente "se equivocó al bajar al campo", pero que "no es fácil estar en esa situación de injusticia" y que, aunque no lo justifica, "es tanta la impotencia" cuando a uno "le roban los partidos" que Savvidic "explotó".



"La FIFA y la UEFA tienen que hacer algo", señaló García, que pidió que se establezcan "leyes duras" ante la situación en la que se encuentra la liga griega, de momento suspendida tras los incidentes de este fin de semana. "No se puede jugar así, las cosas tienen que cambiar", señaló el ex futbolista de la selección uruguaya.