Pablo Durán: "Nacional no va a malvender a ninguno de sus jugadores"

Si bien Alejandro Balbi y José Fuentes son los representantes oficiales de la delegación de Nacional en Porto Alegre, hay otros dirigentes que también llegaron para ver el partido contra Inter por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Uno de ellos es Pablo Durán, que se refirió el duelo de esta noche: "Tenemos mucha confianza, aunque somos conscientes que es una parada difícil. Es fundamental que en los primeros 20 minutos no te hagan un gol, porque los cuadros brasileños te hacen un gol, se agrandan y después son durísimos. Hay que tener memoria de cómo le ha ido a Nacional acá en Brasil y memoria de lo que fue el último partido en el Parque, donde el equipo hizo un buen juego. Creo que se puede y se palpa en los propios dirigentes del Inter".

En las últimas horas han surgido rumores sobre la llegada de una oferta oficial a Nacional por Guzmán Corujo de un equipo del fútbol español. Al respecto, Durán afirmó que "eso no es verdad, no sabemos de dónde salió. Date cuenta que acá estamos la mayoría de los directivos y si hubiera habido una oferta así la estaríamos comentando. No es así, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, se están cerrando los períodos de pases en varios lugares. Los contratistas e interesados en estas cosas hacen su partido... Nacional no ha recibido ninguna oferta, pero si la recibe la vamos a analizar con responsabilidad, pero teniendo un norte muy claro: Nacional no va a malvender a ninguno de sus jugadores y va a tener que recibir una oferta muy interesante para que la podamos analizar".

En la misma línea, tanto el presidente José Decurnex como el directivo Gonzalo Lucas, también afirmaron que de manera oficial no llegó ninguna oferta a Nacional por Corujo ni por ningún otro futbolista del plantel actual.

El 31 de diciembre vencen sus contrato con Nacional los juveniles Brian Ocampo y Thiago Vecino, que están en Porto Alegre con la delegación. Todavía no hay un acuerdo con Paco Casal por una renovación de sus vínculos. Al respecto, Durán afirmó que "son dos jugadores de la cantera, muy importantes. Estamos con preocupación y ocupación. El presidente (José Decurnex) y Alejandro (Balbi) están en permanente contacto con los representantes de los futbolistas. No es una negociación fácil, pero tenemos la expectativa de llegar a buen puerto porque creo que para ellos es importante también tener una estabilidad que todavía no han logrado".

Por último, agregó que "vamos a ir analizando y visualizando el devenir de los acontecimientos. Nacional está muy calmo y no precipita decisiones".