Para Pablo Durán "es momento de repensar" la postura de no estar en la AUF

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

- ¿Existe la posibilidad que Nacional revea su postura respecto a regresar a la AUF y asistir a los Consejos de Liga pensando en la Copa Uruguay?



- A raíz del último Consejo de Liga se ha hablado mucho de todo esto, incluso han habido dirigentes de Nacional que manejan la orientación política del club y son los voceros naturales, que han manifestado también sus opiniones, pero la decisión fundamental se va a tomar el lunes en la reunión de directiva que está convocada y creo que está bueno que Nacional pueda discutir esta situación sobre todo porque más allá de la valoración que uno haga de esta copa del interior, creo que hay decisiones políticas que irradian efectos mucho más allá de eso, en un momento institucional de la AUF complicado, con un Nacional que el año pasado dio una jugada muy fuerte, porque había tenido un rol importante para la presidencia de Nacho Alonso y planteó situaciones que no han cambiado.

- ¿Cuál es tu postura?



- La voy a dar el lunes en directiva. Es ahí donde debo dar mi opinión.

- ¿Lo perjudica a Nacional no estar en la AUF desde el punto de vista político?



- Como todo no es perfecto. Creo que en algunos aspectos no tengo ninguna duda, en otros lo único valedero son los hechos y de alguna manera parte de un cúmulo de cosas que llevaron a poder dar vuelta una situación complicada de Nacional del año pasado también por acciones que se han tomado. Estamos de acuerdo en lo que se hizo, pienso que es momento de repensarlo.

- ¿Nacional tiene confirmado que el clásico se disputará el 1° de abril?



- Nacional tiene confirmada esa fecha. El obstáculo a superar era ver si las nuevas autoridades del Ministerio del Interior avalaban volver a jugar un clásico en la noche, entre semana, y luego de lo lamentable y penoso que pasó en el último clásico. Superada esa situación no hemos tenido conocimiento de que eso pueda variar, por lo tanto la preparación está pensada en esa fecha.

- ¿Cómo está la situación económica del club? Ya entró a las arcas del club un pago de Palmeiras por Viña, ¿ya se realizaron los primeros pagos por Satriano y Orihuela?



- Nacional tiene una dependencia tremenda con las ventas, ha podido en los últimos meses concretar ventas que eran fundamentales. Quiero reconocer al equipo económico que está trabajando en Nacional, a Gustavo Amoza, a Gonzalo Lucas, que realmente han hecho una gran planificación en Nacional; no es que gasto y después veo, acá todo se hace en base a un presupuesto. Nacional se está manejando con un criterio empresarial. Las ventas de Satriano, Orihuela y principalmente la de Viña han dado un oxígeno muy importante, pero no por ello hemos subsanado o pasado la línea de flotación porque Nacional venía de muchos años vendiendo muy poco. Pero nos da para este año una tranquilidad importante. Nacional tiene un proyección de estabilidad importante.