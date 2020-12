Pablo Bengoechea habló con Fabián Coito: ¿qué le impide llegar a Peñarol?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La lista de posibles candidatos a director técnico de Peñarol sigue expandiéndose. Fabián Coito fue otro de los contactados por el área deportiva pero su llegada al club en este momento es inviable.

El actual entrenador de la selección de Honduras habló con el programa “Último al Arco” (Sport 890) y explicó su situación: “Tengo un compromiso contractual y moral con la Federación de Honduras y no me alejaría hasta que termine el contrato porque hay un proyecto de por medio. Tengo una cláusula de salida pero de mi parte no está hecha con esa intención”.

El Benfica, con gol de Darwin Núñez, derrota al Portimonense By Juan Gari MIRA TAMBIÉN El Benfica, con gol de Darwin Núñez, derrota al Portimonense

Coito, quien ya había sido tentado hace un tiempo por el club carbonero, contó que mantuvo una extensa charla con Pablo Javier Bengoechea hace ya varios días: “Hablamos un rato largo. De mi parte nunca salió a la luz esa conversación. Fue una charla de personas que nos conocemos hace mucho tiempo. En los Juegos Panamericanos de Lima se acercó a saludar y compartió una comida con el plantel de Honduras. Hablamos cosas de fútbol y ahora reforzamos un poco esa relación que no es de amistad pero sí de excompañeros y personas de fútbol que tenemos una gran relación”.

“Pablo me habló del proyecto y las ideas que son súper interesantes, pero este tema (el vínculo con Honduras) está por encima de todo”, remarcó Fabián Coito, quien ya tuvo un pasaje por las juveniles de Peñarol y contó que además de que los carboneros lo tentaron en 2018 para hacerse cargo del plantel principal, en 2011, tras el Mundial Sub 17 de México que Uruguay fue subcampeón, le ofrecieron hacerse cargo de las formativas pero no aceptó ya que recién comenzaba su carrera como técnico de las juveniles celestes.