La importancia de la victoria:



"Era muy importante conseguir este triunfo. Hubo una buena contracción táctica y el equipo la sostuvo en todo momento para contrarrestar los embates de Atlético Tucumán. Una de sus virtudes es la transición rápida ante el robo y casi no tuvieron posibilidades y la otra era el juego aéreo y también pudimos controlarlo. Dimos un buen paso porque le ganamos a un gran equipo que va a ser muy duro en lo que resta".



El Grupo C:



"Todo el mundo creía que era un grupo fácil y hay equipos que son muy complejos. The Strongest en Bolivia es duro, Atlético también lo es y Libertad viene jugando hace un montón de tiempo torneos internacionales. Nosotros tenemos un buen plantel, trabajamos cada partido y así lo haremos en el próximo en Paraguay".



El nivel de Rodrigo Rojo:



"Nos confirmó la tranquilidad de saber que tenemos un jugador importante como Lucas (Hernández). Trabajó bien en la parte defensiva y táctica, llegando además a situación de gol que es muy interesante para un lateral".





¿Rotar o no rotar el plantel?



"Otros equipos han rotado muchos jugadores y tienen un montón de desgarrados".



La bandera gigante:



"Se me puso la piel de gallina. Hacía tiempo que no veía un estadio con el ambiente de hoy y obviamente lo de la bandera fue increíble".