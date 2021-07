Ostojich y el VAR fueron protagonistas de la polémica eliminación de Boca de la Copa Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mal uso del VAR propició otra bochornosa noche en el fútbol sudamericano. Atlético Mineiro eliminó 3-1 por penales (0-0 luego de los 180 minutos) a Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Libertadores y avanzó luego que, por segundo partido consecutivo, le anularan mal un gol al conjunto argentino.

En Buenos Aires había convertido un gol y el VAR no lo convalidó por una presunta falta que no parece haberla sido, pues se trató de un toque mínimo. Este martes, en Belo Horizonte, una vez más el xeneize fue víctima del la mala interpretación de los árbitros, que luego de casi 10 minutos de tener el partido parado encontraron un offside muy polémico. Siempre se dijo que el VAR estaba para detectar elefantes y no hormigas, pero esto fue más pequeño incluso que eso.



Al trazar las líneas, detectaron que una rodilla del "Pulpo" González —sí, el mismo al que le habían anulado el tanto en La Bombonera— estaba escasamente adelantada. A ojos vista tanto él como el defensor estaban en la misma línea, razón por la cual Martín Soppi (segundo asistente) no levantó la bandera para señalar la posición adelantada. Fue, entonces, un offside tecnológico pero demasiado fino.

Hubo penales y allí Mineiro fue más efectivo, ya que los futbolistas de Boca fallaron tres. Y mientras de un lado se desataba la fiesta, del otro era todo lo contrario.

La gran molestia en el plantel de Boca Juniors generó incidentes una vez que llegaron al vestuario. Allí, según las crónicas de los medios argentinos, la dirigencia quiso increpar a los árbitros, hubo problemas con la seguridad de Atlético Mineiro, llegó la policía, arrojó gases a los futbolistas argentinos y comenzaron a volar piñas, objetos y hasta alguna reja de contención.