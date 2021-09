Óscar Tabárez: "No me preocupa la falta de juego, si podemos ganar sin jugar tan lindo, quedo loco de la vida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de Uruguay venció 1-0 a Ecuador en el Estadio Campeón del Siglo y llegó al tercer puesto en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. Una vez finalizado el encuentro, Óscar Tabárez brindó una conferencia de prensa para y, más allá del resultado, remarcó que el triunfo sobre la hora le recordó "a otra época, a la de Sudáfrica".

El maestro destacó los méritos que tuvo el rival de turno: "Habíamos advertido que iba a ser difícil. Ecuador vino con un libreto definido, trató de cortarnos los caminos y manejar los tiempos".

Respecto de la complejidad del partido, el entrenador expresó: "No se veía por ningún lado, fue uno de los días mas difíciles para hacer cambios porque daba la impresión de que nada solucionaba eso, no había espacios".

Sobre el final, un gol de Vecino parecía sellar el partido para la Celeste, pero finalmente se invalidó por posición adelantada de Maximiliano Gómez. Al respecto, Tabárez destacó: "Parecía que todo se terminaba después del gol anulado, porque eso genera un efecto negativo", dijo el entrenador agregando luego que las virtudes de su equipo al insistir lo llevaron al triunfo: "Todos esos méritos son de los que estuvieron dentro de la cancha, que nunca bajaron la guardia".

En otro orden, el técnico hizo énfasis en la importancia de tomar este partido como ejemplo para lo que viene porque sirve para "recordar todas las dificultades que tuvimos y cómo luchamos hasta el final para superarlas".

Al ser consultado acerca de si le preocupa la falta de juego asociado del equipo, Tabárez fue claro: "No me preocupa, si podemos ganar sin jugar tan lindo, yo loco de la vida". Y luego hizo alusión a los obstáculos con los que tuvo que lidiar su plantel: "Hay gente que no se imagina lo que cuestan las cosas, la incertidumbre, el escaso tiempo y el hecho de que nos faltan jugadores importantes. Nada me quita la alegría de estar tercero en este momento".

Por último, hizo referencia a los aspectos positivos de Nahitan Nández, una de las figuras del partido: "Es un jugador con un temperamento poco común y una fuerza increíble". Y, tras destacar su polifuncionalidad, dijo que lo más destacado de su rendimiento fue la jugada que hizo valer los tres puntos, en la que con un centro asistió a Gastón Pereiro.