Oscar Tabárez: "Me cayó mal el cambio de fixture de las Eliminatorias"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A pocas horas de dar la lista de reservados para los partidos por Eliminatorias y la Copa América que afrontará la selección de Uruguay a partir de junio, Oscar Washington Tabárez rompió un largo silencio y criticó el cambio de calendario del torneo clasificatorio para la Copa del Mundo de Catar. "En lo personal me cayó mal el cambio de fixture de las Eliminatorias", dijo el seleccionador celeste, y apuntó a que eso tendrá como consecuencia una serie complicada de partidos para el futuro.

"Luego de muchos años que se jugó con el mismo fixture, hubo una reunión de Conmebol y se decidió que hubiese sorteo. Ni siquiera se consideró lo planteado por alguna asociación de digitar la posición de Argentina y de Brasil para eventualmente no tenerlos consecutivamente. Cuando hablamos con la AUF hicimos saber nuestra postura, era coincidente con la de ellos, pero solo hubo un par de adhesiones", comentó Tabárez en entrevista concedida al programa Hora 25 (Radio Oriental).

Si bien esto genera un problema en cuanto a la planificación, porque obviamente los rivales serán otros (Uruguay recibirá a Paraguay el jueves 3 de junio y visitará a Venezuela el martes 8), la mayor preocupación de Tabárez es lo que depararía el calendario futuro. "Si se da esa fecha triple de la que se habla, que aún no está confirmado porque tiene que ver con aspectos de la pandemia, luego tendríamos que jugar con Colombia acá y con Brasil y Argentina de visitante los siguientes dos partidos. Y el primero de la segunda serie de tres sería en La Paz contra Bolivia. Yo sé que hay que jugar contra todos, pero lo que se quiere evitar es no tener una serie de partidos tan complicada, porque puede decidir la suerte de una Eliminatoria rápidamente; para un lado o para el otro".

Lista de reservados

Borrón y cuenta nueva para la lista de reservados. La que se hizo previo a la doble fecha de Eliminatorias suspendida en marzo ya no tiene valor y hay que elaborar una nómina nueva "que ahora no es como la de siempre, porque va enrabada con la Copa América", expresó Tabárez, quien admitió que seguramente este martes el cuerpo técnico se siente a elaborar la nómina.

Sobre el momento de los futbolistas, indicó: "Yo tengo la seguridad absoluta que cuando juegan en sus equipos piensan mucho en la Selección. Hay jugadores que estuvieron reservados en la lista que luego no se concretó que han cumplido buenas actuaciones y han hecho goles, entonces eso me hace pensar que no estamos en un punto cero, pero los resultados de lo que decidamos se va a ver en el momento de jugar los partidos. Al inicio de las Eliminatorias teníamos un fixture muy difícil, sobre todo después de perder contra Ecuador, pero ganamos en un lugar donde no se había ganado nunca como Barranquilla. Entonces, en el fondo uno piensa por qué no podemos lograr algo que es difícil si tenemos potencial para pelear. Espero que tengamos un poquito más de certidumbre a la hora de planificar y trabajar. Lo demás es la hora de los futbolistas, que toman las decisiones en la cancha, respetando la estrategia colectiva".

Paraguay, el próximo rival

"Los rendimientos que he visto de Paraguay se destacaron mucho de visitante: le empató a Argentina y le ganó a Venezuela. Ya lo había observado incluso en amistosos y desde el punto de vista defensivo, en cuanto a la recuperación de la pelota, lo tiene muy aceitado. Y desde lo físico tiene cualidades: corpulencia de los futbolistas, velocidad, resistencia. Es un rival directo porque tiene el mismo puntaje que nosotros y nos aventaja en la diferencia de goles".