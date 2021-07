Óscar Tabárez: "Los jugadores están bien y hemos ganado en confianza, pero no al punto de ser invencibles"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay se medirá ante Colombia este sábado por los cuartos de final de la Copa América. Previo al duelo, el entrenador Óscar Washington Tabárez asistió a la conferencia de prensa donde analizó lo que se vendrá ante el equipo cafetero, así como lo hecho por su selección hasta el momento.

"Colombia es un rival que respetamos mucho y vamos a tratar de seguir el camino que hemos iniciado proponiendo mejorías en el juego que nos permitió conseguir lo que necesitamos. El futbol no es tan sencillo. Los jugadores están bien y hemos ganado en confianza, pero no al punto de ser invencibles. Va a ser un partido duro", manifestó Tabárez.

El entrenador celeste no dudó en destacar el trabajo de su colega Reinaldo Rueda y sobre todo lo hecho ante Brasil: "Lo que mas me impactó fue el sistema defensivo. Desde la presión fue excelente. Brasil cuando domina el juego tiene su línea de zagueros en el mediocampo y eso no pudo ser por la presión y eso lo planificó Rueda. Puede hacerlo con nosotros, pero ya tenemos la información".



Sabido es que en las últimas hora Colombia sufrió la baja de Mahteu Uribe y sobre ella, Tabárez manifestó: "Es un jugador de mucho oficio, experiente en el fútbol europeo y uno de los dos en el centro del campo que se ha repetido y se siento, pero en un plantel como el de Colombia hay muchos jugadores de nivel".



Respecto a sus dirigidos, Tabárez fue consultado sobre Luis Suárez y aseguró que "todos los jugadores tienen responsabilidades. Algunos tienen más experiencia y demostrada en ligas exigentes como Suárez, pero también como Godín, Cavani, Cáceres o Muslera. De todos se espera, por que la tarea del entrenador se reduce mucho cuando se juega el partido. Desde las ganas se lo ve bien, pero no recae en un solo jugador la expectativa".

El hecho de afrontar un juego como el de este sábado y las condiciones del mismo también fueron un tema al que no escapó Tabárez: "Es el primer partido en el que no hay futuro si se pierde. Tiene carácter de final lo que venga de aquí en más y eso se ve en lo motivacional, pero también en el estrés competitivo y hay que dominarlo".



"Indudablemente fuimos de menos a más. Estábamos mal. Las causas pueden ser muchas. Esto de la pandemia complica un poco, pero también pueden haber habido errores míos en integración o planificación", agregó.



Tabárez también reparó en cómo afectó la pandemia para acelerar los procesos de los futbolistas. "La actividad internacional para juveniles se ha dificultado. Cuando eso se podía hacer, los jugadores juveniles tenían un pasaje previo al debut en la mayor. Ahora traemos a un jugador si se está destacando aunque no tenga experiencia en el alto nivel. Lo ponemos en desventaja, pero creo que nos hemos mantenido fieles a nuestro trabajo que ha cumplido 15 años", concluyó.