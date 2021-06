Óscar Tabárez explicó la razón por la cual Luis Suárez no estuvo entre los titulares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ausencia de Luis Suárez del equipo titular fue una decisión consensuada entre el cuerpo técnico y el futbolista, según explicó Óscar Tabárez luego del triunfo 1-0 de Uruguay sobre Paraguay. “No fue una decisión táctica”, comentó el técnico de la Celeste, quien explicó: “Los futbolistas son personas que a veces están bien y a veces no. Hay que gestionar el físico del jugador, su capacidad futbolística actual, los grados de recuperación que tiene luego de los partidos y esas decisiones se toman porque hablando con Suárez vimos que capaz que la solución era darle menos minutos en este partido para que esté en mejores condiciones para el próximo”.

Las frases del maestro Tabárez

- “Considerando que hemos jugado tres partidos en un lapso de poco más de siete u ocho días y que el plantel no está recuperado totalmente, es doblemente valorable este resultado porque necesitábamos de un triunfo, seguir mejorando el juego y hoy se dieron las dos cosas”.



- “Quizás sobre los últimos minutos el cansancio empezó a hacer mella y tuvimos que hacer los cambios prematuramente, pero creo que conseguimos lo que queríamos ante un rival muy difícil que, al igual que nosotros, está pronto para empezar otra historia que son los partidos de la fase final”.

- “Vamos a tener un partido después del quinto día, algo que es la primera vez que nos pasa en el torneo y lo vamos a aprovechar para salir a buscar el triunfo, porque a partir de ahora no hay otro resultado que la victoria para seguir en la Copa”.



“Colombia es muy buen equipo, con un gran entrenador. Es una tierra de grandes futbolistas y esperamos también un partido difícil. Ante Brasil hizo un buen partido y recién fue vulnerado al final. Cuando se entra en la fase final no hay favoritos, quizás con la excepción de Brasil y un poco Argentina”.

- “Cualquier partido es meritorio ganarlo y cualquier derrota puede ser explicable en virtud de la paridad que hay hoy en el fútbol mundial y si no —y no me quiero salir del tema— miremos lo que está pasando en la Eurocopa”.



- “El equipo terminó muy cansado. Los jugadores se vaciaron corriendo porque la recuperación no era completa. Cuando eso ocurre hay que sacar cosas de adentro, procurar trabajar con intensidad y eso determina que el esfuerzo se pague. Pero además de conseguir con este resultado el segundo puesto en el grupo, que para nosotros era importante, vamos a tener casi cinco días para preparar el siguiente partido y nos viene muy bien”.

- “Fuimos creciendo en la Copa, porque tuvimos partidos de Eliminatorias que no pudimos ganar y tres o cuatro en que no hicimos goles. Y no le echo la culpa a la pandemia, pero es extraño cuando no se puede trabajar ni conversar con los futbolistas. Ahora, con la posibilidad de haber trabajado en el campo, hemos mejorado”.