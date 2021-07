Óscar Tabárez: "Es una eliminación similar a la que se dio en 2019 y no se nos terminó el mundo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay cayó por penales ante Colombia y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa América 2021. El entrenador Óscar Washington Tabárez habló en conferencia de prensa y manifestó: "Es una eliminación similar a a la que se dio en 2019 y no se nos terminó el mundo. Perder era una posibilidad y lo lamentamos mucho. Estamos dolidos y eso cualquiera se lo puede imaginar".

"La verdad que estamos muy tocados. Estábamos ilusionados con seguir mas tiempo en la Copa, no pudo ser y se quebró esa ilusión. Los partidos de Eliminatorias van a ser una nueva ilusión para tratar de conseguir los puntos necesarios para clasificar al Mundial. En este momento no estamos bien. Creo que el partido se explica por el empate. Hubo alternancia de predominio y después los penales se hacen para que uno clasifique y el otro se tenga que ir y hay que aceptarlo", agregó.

La salida de Federico Valverde fue una decisión que, al menos, fue llamativa y si bien no hizo referencia a esa variante en particular manifestó que "los cambios fueron dados más que nada por cansancio. Hay jugadores importantes aun cansados. En algunas situaciones no nos decidimos por hacer cambios porque confío mucho en el potencial de los futbolistas y eso vale para los 90 minutos, después que terminó sucede lo de siempre: a uno le toca ganar y a otro perder".

"En un torneo como Copa América y Eliminatorias, los puntos son necesarios. Podemos recibir goles y podemos hacerlos, es algo que habrá que mejorar. A veces se dan ciertas rachas negativas y es cuando mas hay que insistir para buscar las soluciones. El problema está detectado y tenemos la oportunidad de solucionarlo en los partidos por Eliminatorias", sentenció respecto a la falta de gol.

Respecto a lo que se vio en los 90 minutos manejó: "No lo vi como que Colombia jugó mucho mejor que nosotros. En el inicio de los dos tiempos fuimos dominadores, ellos impusieron cosas pero la idea era clara: jugar con pelotas largas para los hombres de punta que son veloces y buenos en la confrontación del juego aéreo, y eso generó acercamientos que hicieron intervenir a nuestro arquero, pero también pasó eso en el área de ellos".

"Nos faltó un poco más de contundencia en los momentos que dominamos el juego. Después respeto de la entrega y el orden. El respeto a todo lo que planificamos, se hizo. No hay nada que reprochar, simplemente lamentar que no podamos seguir en la copa. No le ando buscando la quinta pata a la mesa, hubiésemos querido otra cosa, pero en nuestra intención está mirar para adelante", finalizó.