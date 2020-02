Óscar Tabárez, cuarto entrenador mejor pagado de Sudamérica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando todavía el aficionado común del fútbol está digiriendo lo que significa que Lionel Messi cobre un salario de 8,3 millones de euros al mes (unos 100 millones al año) en Barcelona, trascendieron en las últimas horas lo que ganan los entrenadores nacionales de nueve de las 10 selecciones que disputarán las Eliminatorias.

Aún no se conocen los montos que percibirá el portugués José Peseiro, recientemente nombrado técnico de Venezuela, pero el sitio Primicias Ecuador sí hizo un ranking de lo que ganan los restantes seleccionadores. Y en esa lista el maestro Óscar Washington Tabárez (según la publicación) ocupa el cuarto lugar con ingresos de 3,2 millones de dólares al año.

El brasileño Tite encabeza la nómina con 3,9 millones por año, lo sigue Ricardo Gareca con US$ 3,7 millones en Perú y Reinaldo Rueda (Chile) completa el podio con US$ 3,5 millones.



Luego de Tabárez (el de más antigüedad en el cargo, pues está desde 2006) vienen: Carlos Queiroz (Colombia) con US$ 3 millones, Eduardo Berizzo (Paraguay) con US$ 2,6 millones, Jordi Cruyff (Ecuador) con US$ 1,8 millones, César Farías (Bolivia) con 900.000 dólares y Lionel Scaloni (Argentina) con US$ 500.000.

Precisamente lo que llama la atención es que el último lugar lo ocupe el entrenador de Argentina, cuando se trata de una de las selecciones más fuertes no solo de América, sino del mundo.