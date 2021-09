Óscar Tabárez: "Más allá del juego, el equipo le puso cara a la situación"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una vez finalizado el encuentro de Uruguay ante Perú, Óscar Washington Tabárez brindó una conferencia de prensa en la que analizó lo que dejó el partido: “Nosotros vinimos a conseguir puntos, sabemos que esta situación, el jugar tres partidos en ocho días, obliga a gestionar el tiempo de permanencia de los jugadores en el campo”, comentó respecto de los cambios realizados y la administración de las cargas físicas.

MIRA TAMBIÉN Así vivieron a la distancia Edinson Cavani y Luis Suárez el partido de Uruguay

En este sentido, el maestro agregó: “Cuando en el segundo tiempo aparecieron síntomas de cansancio tratamos de buscar mas eficiencia con los cambios y perdimos juego”.

De todas formas, con un equipo que padeció la ausencia de Luis Suárez y Edinson Cavani, máximos artilleros históricos de la Celeste, la selección se trajo un punto valioso que deberá revalidar este domingo cuando reciba a Bolivia en el Estadio Campeón del Siglo: "Pudimos haber ganado el partido, hubo mucha entrega, jugadores que debutaron, y nos llevamos eso para hacer la recuperación y jugar con Bolivia en casa”, precisó el entrenador.

Al ser consultado por diferentes medios sobre el cambio en la forma de juego del equipo en los segundos 45 minutos, Tabárez volvió a hacer énfasis en la gestión del esfuerzo como un aspecto clave para la triple fecha de Eliminatorias. En esta línea, agregó que a la hora de hacer cambios tuvo en cuenta el desgaste que conllevan este tipo de encuentros, sobre todo “pensando en que faltan jugadores importantes y eso condicionó todo”, añadió el DT.

A su vez, Tabárez dijo que los cambios también tuvieron relación con los problema defensivos que estaba sufriendo el equipo en el centro del campo. Ante el comentario de que la selección uruguaya hace cuatro partidos que no gana (suma cuatro empates consecutivos), el maestro recordó que todavía restan partidos por disputarse y que aún es temprano para sacar conclusiones: “Los efectos que puede tener un resultado de un partido que ya terminó se va a ver con el tiempo, pero veníamos de ciertas situaciones que no son corrientes”, apuntó.



Y además de las ausencias del Pistolero y el Matador, recordó los casos de Nicolás de La Cruz y Facundo Torres. Además, Tabárez destacó el esfuerzo que hizo el equipo por encima del rendimiento colectivo que exhibió: “Más allá del juego, le puso cara a la situación y, pese al cansancio, los jugadores no dejaron de luchar”. En el tramo final del partido, Uruguay pudo haber sellado la victoria con dos jugadas claras protagonizadas por Nahitan Nández y Piquerez. Al respecto, Tabárez dijo que “en el fútbol los partidos se definen por el aprovechamiento de la oportunidades”, y enseguida citó los casos concretos. “Una jugada que estuvo bien definida y dio en el palo, y un contraataque que por un pase inexacto no prosperó”.

En referencia al elenco incaico, comandado por Ricardo Gareca, el DT uruguayo dijo lo siguiente: “El rival tuvo algunos acercamientos y, al igual que nosotros, también tuvo equivocaciones en la definición”, comentó.

Aunque también destacó a una figura del contrincante: André Carrillo, que generó varias ocasiones de peligro por su sector ofensivo. “El resultado que no servía era el de una posible derrota, pero no fue así y mantenemos la posición que teníamos antes de jugar”, acotó Tabárez. Y, respecto de los desafíos que vendrán en los próximos días, añadió que “ahora crece el sentido de la oportunidad en estos dos partidos y, sobre todo, en este próximo, donde la recuperación del esfuerzo físico va a ser fundamental”.