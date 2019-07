Óscar Tabárez afina el lápiz buscando variantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El poder de arrastre del paso del tiempo es ineludible. Inevitable. No es novedad en ningún ámbito y mucho menos en el proceso de la Selección uruguaya de fútbol. Ha pasado y seguirá pasando, porque lo ha dejado en claro el conductor de la Celeste en las convocatorias realizadas para diferentes competencias.

Sí, no es extraño que se originen cambios. Algunas impulsadas por la fuerza arrolladora que muestran tener algunos jóvenes, otras por lesiones o suspensiones, pero también han habido decisiones por rendimientos más frágiles o por el potencial que se encontró en una prometedora figura y se le quiso entregar su oportunidad.

Vistas las cartas que Óscar Tabárez ha enseñado a lo largo de su largo peregrinar por la ruta celeste, donde quedó claro que nunca se trató de armar un ghetto o un club social de ingreso restringido, es lógico considerar que en las próximas fechas FIFA se abrirán las puertas para algunos futbolistas.

Además de los conceptos que entregó el técnico en una de las conferencias previas a la disputa de la Copa América, cuando sentenció que el análisis del certamen es lo que iba a permitir aprovechar los amistosos internacionales para corregir o realizar pruebas, hay un elemento que potencia la consideración de que el plantel que se citará para jugar ante Costa Rica y Estados Unidos en septiembre presentará algunas novedades: los antecedentes.

Ese dato surge tan claro como el que establece que a varios futbolistas se les ha entregado un voto de confianza por haber demostrado estar a la altura de los desafíos.

Dicho esto, entonces, lo que debe tratar de encontrarse son los puestos en los que puedan producirse nuevas presencias. O, quizás no nuevas, pero sí que se trate de retornos que permitan seguir avanzando en este camino de evolución futbolística que desde hace un tiempo se está procurando alcanzar.

El primer cambio podría darse en un lugar que la gran mayoría no le adjudique actualmente mucha importancia: el tercer arquero.

Sin embargo, al igual que ocurrió en el pasado, Tabárez perfectamente puede poner rumbo hacia el futuro. Sembrar la semilla que en competencias venideras le den a Uruguay la misma consistencia que buscó cuando citó a Fernando Muslera para que se adueñara del arco celeste allá en la lejana Eliminatoria para Sudáfrica 2010.

Y esa misma idea puede repetirse con Santiago Mele, hoy arquero de la Celeste que irá a competir a los Juegos Panamericanos de Lima y con pasado en la juvenil Sub 20.

Mele tiene 21 años y por ello podría sacarle ventaja a Kevin Dawson (27). Eso sí, no puede ignorarse el hecho de que el arquero de Peñarol ya tenía su nombre dentro de una nómina previa de Uruguay para la Copa América de Brasil 2019.

En el fondo, los riesgos mayores de no entrar en una futura convocatoria los corre el lateral zurdo Marcelo Saracchi. Sin competencia en el Leipzig de Alemania y sin minutos en Brasil 2019, incluso teniendo posibilidades reales de jugar por la lesión de Diego Laxalt, Saracchi podría dejarle su lugar a Matías Viña. El tricolor también fue incluido en una lista primaria de Tabárez para el certamen continental.

Si no es él, podría ser Lucas Olaza, confirmado en el Celta de Vigo y con destaque también en las selecciones juveniles uruguayas.

Otro futbolista de la retaguardia que puede perder su lugar en la nómina celeste es Giovanni González. Los últimos dos partidos no lo mostraron muy seguro y, perfectamente, puede volver a tener su chance allí Mathías Suárez.

Pero hay más. Quizás aparezca el llamado para el ascendiente Brian Rodríguez. El jugador de Peñarol se está convirtiendo en el futbolista del medio local que más desequilibrio genera con sus acciones individuales y sus características no abundan. La moña en velocidad y el buen remate que tiene lo colocan en la primera línea de observación, especialmente porque no desentonó en el Mundial Sub 20.

El otro jugador que podría recibir la luz verde para sumarse es Nicolás López. El “Diente”, que es figura del Inter y desde Brasil antes de la Copa se había revelado que fue inscripto en la nómina primaria, posee las cualidades deportivas que perfectamente le pueden permitir -de ser necesario- combinarse con Luis Suárez y Edinson Cavani.

Para que Rodríguez o López tengan su citación alguien tiene que salir. En este caso, parece lógico que el lugar lo ceda Cristhian Stuani.

El “Matador de Tala” solo entró para rematar un penal ante Perú y cumplirá 33 años.

Que quede claro, la especulación del futuro se basa en los antecedentes. Porque desde 2007 en adelante, Tabárez siempre afinó el lápiz.

Los diferentes cambios en los planteles celestes:

2010/2011 Del plantel que concurrió al Mundial de Sudáfrica no fueron a la Copa América de 2011 Jorge Fucile, Ignacio González, Álvaro Fernández y Sebastián Fernández. Sus lugares para el certamen en Argentina los ocuparon los futbolistas Sebastián Coates, Álvaro González, Cristian Rodríguez y Abel Hernández.

2014/2015 Del plantel de Brasil 2014 se perdieron la Copa 2015 Diego Lugano, Walter Gargano, Luis Suárez, Diego Forlán, Diego Pérez, Gastón Ramírez y Martín Cáceres. Fueron Gastón Silva, Mathías Corujo, Carlos Sánchez, Guzmán Pereira, Diego Rolan, G. De Arrascaeta y Jonathan Rodríguez

2015/2016 De una Copa a la otra también hubo variantes. Se quedaron sin Copa Centenario Rodrigo Muñoz, Sebastián Coates, Cristian Rodríguez, De Arrascaeta, Guzmán Pereira y Jonathan Rodríguez. Fueron Martín Campaña, Diego Laxalt, Mauricio Victorino, Matías Vecino, Gastón Ramírez y Luis Suárez.