Óscar Ruiz siempre tocó pito...

Los exárbitros colombianos Harold Perilla, Javier Reina, Julián Mejía y Carlos Chávez rompieron el silencio y se animaron a denunciar los acosos que sufrieron por parte de Óscar Ruiz e Imer Machado, que hoy es Instructor Técnico de la Comisión Arbitral.



Los cuatro dejaron claro que no pudieron seguir avanzando en la carrera por no haber accedido a las insinuaciones de Ruiz e Machado.



“Con Óscar Julián Ruiz fueron varios episodios de acoso. Hago la denuncia por acoso sexual desde el 2007 hasta que me retiré. Me decía que tuviera relaciones sexuales con él si quería llegar lejos en el arbitraje. Me decía cosas morbosas. En una pretemporada trató de cogerme los testículos y la cola. Me mandó la mano, se la quité y me retiré con impotencia. Es inteligente. No te deja audio ni pruebas. Tuve el valor de denunciar, incluso, cuando fui árbitro internacional”, dijo Perilla, quien fue juez FIFA.



“Invito a las personas que han sido acosadas para que se animen y denuncien irregularidades”, agregó Perilla, quien confirmó hacer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.



Sobre Imer Machado confesó: “Machado me hizo bullying, me ponía apodos, me tocaba la cola, me tocaba los testículos. Trataba de desprestigiar mi trabajo porque éramos competencia. Hoy lo tengo denunciado penalmente. De Imer tengo miles de experiencias de ese tipo y tengo varios testigos”.

Julián Mejía, hoy exárbitro también, confirmó los acosos de Ruiz y contó un suceso que marcó su vida: “Me invitó a la casa para ver una final de la Champions League y de un momento a otro empezó a tocarme la pierna. Le dije que me respetara, se puso de pie y desde ese momento cambió conmigo. Desde ese momento no volví a dirigir como lo venía haciendo”.



Otro de los denunciantes, Carlos Chávez, confirmó que si en el arbitraje no se hace lo que dicen Ruiz y Machado no se puede llegar lejos en su profesión: “Ellos dominan y controlan todo. Si alguien no hace lo que ellos quieren, queda inmediatamente afuera”.