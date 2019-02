Óscar Curutchet confirmó su candidatura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hablé con Jorge Barrera y también voy a llamar a José Decurnex para confirmarles que voy a ser candidato", manifestó Óscar Curutchet en el programa Las Voces del Fútbol de Radio 1010.

Es así que quedó completamente confirmado que el expresidente de Danubio será uno de los que se postulará a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Uno de los detalles que precisó Curutchet se centró en la Comisión Normalizadora sobre la que aseguró: "No compartimos la intervención en la AUF en cuanto a los plazos pero preferimos quedarnos con el resultado, se pudo aprobar el estatuto y se logró una gran representación", aunque agregó: "Desde el punto de vista institucional creo que la presentación de Pedro Bordaberry, tras haber integrado la Comisión contraviene las normas del estado de derecho, pero desde el punto de vista personal, si tiene una propuesta me parece bien que se presente".

En relación a Peñarol y Nacional, Curutchet afirmó: "Nadie puede desconocer lo que son Peñarol y Nacional con el 90% de los hinchas del país. Podemos tener matices, pero para mi el gobierno de Sebastian Bauzá fue muy bueno y no tuvo la participación de los grandes, en lo personal creo que sería bueno que estén en el ejecutivo, pero es una decisión colectiva".

"Soy una persona de fútbol, la posibilidad de ser candidato es una decisión personal, no acepto la intromisión de ningún partido político en el fútbol uruguayo, no hay apoyo del gobierno", afirmó un Curutchet que llega con firmes convicciones a estas elecciones y que aseguró: "Me encantaría debatir con los otros candidatos, más con alguien que viene del ejecutivo anterior, como Ignacio Alonso".

Respecto a su puesto en la Intendencia de Montevideo, Curutchet dijo: "La semana que viene voy a pedir licencia en la Intendencia por el período de la candidatura, si gano las elecciones presento la renuncia".