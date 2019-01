Los orígenes de Giorgian, la nueva estrella del Flamengo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Giorgian De Arrascaeta se convirtió en el pase más caro de la historia del fútbol de Brasil. Todos hablan de él en el verano carioca. Por eso, TV Globo de Brasil llegó especialmente a Nuevo Berlín para realizar un reportaje sobre el pueblo en el que creció el rionegrense, considerado en la actualidad el mejor 10 en la tierra de Pelé, que se emitirá los primeros días de febrero.

El “Cocho” debutó esta semana como titular en Flamengo, el equipo más popular de Brasil, que este año va por la Copa Libertadores y comparte serie con Peñarol, equipo con el que Giorgian de niño soñó jugar.

En su visita a la “villa”, los periodistas norteños quedaron maravillados por la atención dispensada por la familia del futbolista e igualmente sorprendidos porque sigue viviendo en la humilde pero prolija vivienda de Mevir. También pudieron documentar los primeros zapatos de Giorgian, que sus padres compraron con enorme sacrificio y que cuando le quedaron chicos, tuvieron que cortar en la punta para que pudiera seguir utilizándolos, con los dedos afuera, ante la imposibilidad de adquirir unos nuevos. Hoy la vida es diferente para la familia De Arrascaeta, pues el fútbol le deparó a Giorgian un contrato que le permitirá ganar más de 20 millones de dólares en tan solo cuatro años.

El pequeño De Arrascaeta con la camiseta de Peñarol, un recuerdo de su infancia.

Lejos en el tiempo quedaron los días de intenso calor o mucho frío, en los que Giorgian acompañaba a su padre a vender pan, casa por casa o cuando su mamá salía a hacer limpiezas para “parar la olla”.

“Ellos no se esperaban encontrar una casa tan humilde como esta. Que vengan los canales brasileños a visitarnos a nosotros, la verdad que es un orgullo. Toda la gente que venga siempre va a ser bien recibida”, dice Daniel De Arrascaeta, su padre.

Los periodistas de la Globo le preguntaron por qué no vivían en una casa con mayores comodidades. “Mi hijo una vez me preguntó si queríamos irnos a vivir a Montevideo y yo le dije que nos quedábamos acá, porque es donde tenemos la familia y esta es su casa. Aparte, cuando él viene, se siente muy feliz y no se cansa de repetir sobre la paz que se respira. Su casa, por más humilde que sea, la quiere muchísimo. Por todo eso decidimos quedarnos siempre acá” dijo Victoria Bendetti, la mamá. Una de las abuelas sigue viviendo en Berlín y la otra en Fray Bentos

Las paredes del living están “tapizadas” con fotos del 10 en diferentes momentos de su carrera, pero como una pieza de museo y a la vez testigo de las épocas más difíciles, la familia conserva los primeros botines que usó Giorgian.

Los padres de Giorgian junto al equipo de TV Globo que llegó hasta su casa.

“Esos zapatitos amarillos algún día van a valer oro. Los conservamos porque los compramos con mucho sacrificio”, dice su papá.

Para los padres de Giorgian, aún resulta difícil asimilar todo lo que ha conquistado su hijo. Eso sí, la humildad es un valor fundamental que no pierden, aunque Giorgian hoy sea de una de las estrellas del fútbol norteño.

“A veces cierro los ojos y verdaderamente es como un sueño porque no puedo creer todo lo que ha hecho mi hijo. Ver a dónde ha llegado, cómo lo quieren, porque para los brasileños es un héroe, lo adoran y la verdad gracias a Dios él siempre sigue igual de humilde”, cuenta orgullosa su madre. “A veces miro la tele y me emociona muchísimo lo que hace mi hijo y que la gente allá diga que es el mejor 10 en Brasil. La verdad es que vivo en un sueño”.

Daniel también mostró a los visitantes una vieja camiseta de Peñarol. “Desde que nació lo vestimos de Peñarol. Él admiraba a Bengoechea y otros Ídolos del aurinegro. Capaz alguno de ellos lo alumbró y fue un espejo que siguió para convertirse hoy en el mejor 10 de Brasil. Ahora le toca defender a Flamengo que jugará en contra de Peñarol, pero va a tener que hacer un gran partido para demostrarles que es un buen profesional”, comenta sonriendo el papá de Giorgian.

Los periodistas de Globo frente a la casa de los De Arrascaeta en Nuevo Berlín.

INTERÉS. El reconocido periodista de Globo Edson Viana llegó a Nuevo Berlín acompañado de un productor periodístico y un camarógrafo.

“Es uno de los temas que está despertando mucha atención, no solo en Rio de Janeiro, sino en todo Brasil. Hablamos de las cualidades de De Arrascaeta y por qué se convirtió en la mayor transferencia de un club brasileño en la historia”, explica.

En Nuevo Berlín encontraron una ciudad “muy calma, sumamente diferente a Río de Janeiro”, asegura. “De Arrascaeta creció en un pueblo tranquilo y ahora va a morar en una ciudad de 6 millones de habitantes, que tiene un tránsito caótico y un problema de violencia importante, pero al mismo tiempo una ciudad muy bonita, que le va a gustar mucho”, agrega.

La mirada volvió a posarse en los zapatos descosidos de hacer tantos goles. “Me llamó mucho la atención la historia de los zapatos amarillos. En una entrevista él habló de ellos y ahora pude conocerlos, así como su historia de vida, todas las dificultades que pasaron y la promesa de su padre de darle unas monedas por cada gol que hiciera hasta que convirtió tantos que fue imposible hacer frente a eso”, expresa Viana.

Para los norteños es una historia muy interesante de conocer y de contar. “Le pregunté: ‘¿De Arrascaeta nunca quiso mudarse de aquí, ahora que tiene un salario millonario para los padrones del fútbol?’. Me contestaron que es su lugar de siempre y que él goza al estar aquí, compartir asados, se siente feliz y en contacto con sus raíces de las que no se desprende, aunque se ha convertido en una feliz estrella internacional”, cuenta el periodista.