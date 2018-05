El orgullo tricolor

La idea surgió el domingo por la noche, cuando Ignacio, responsable de la cuenta de Twitter @aguiarmetria, razonó que sería muy difícil que aquellos hinchas de Nacional que no tuvieran auto particular pudieran llegar al Gran Parque Central para alentar al equipo en la Copa contra Santos. Es que la Conmebol fijó el partido para el 1° de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, en una jornada donde no hay servicio de ómnibus públicos, donde casi no hay taxis y los servicios de Uber suben considerablemente las tarifas porque el precio se fija en base a la demanda del día.



Así, el hincha de Nacional que vive en Canelones publicó en la red del pajarito: “Para el martes, el que tenga un lugar libre para llevar a otro bolso al parque (vamos a) organizarnos para copar y estar todos.. #BolsoTeLlevo.. vamos que se puede, para la vuelta ya hay transporte normal!”.



Nunca pensó la repercusión que iba a generar en las redes sociales. Los primeros en hacerse eco de la iniciativa de “Nacho” (que prefirió no divulgar su apellido) fueron las cuentas de Twitter terminadas en “metría”, que fueron creadas para homenajear a los futbolistas (algunas de forma cómica) y que entre ellos tienen hasta un grupo de Whatsapp.



Pero luego, la mayoría de los fanáticos albos empezaron a tuitear con el hashtag #BolsoTeLlevo y así fue como muchos pudieron alentar al equipo en un día especial. De hecho, hubo entradas agotadas para los fanáticos albos. “Realmente sobrepasó los límites y todo lo que yo hubiese podido imaginar. La hinchada de Nacional es increíble”, concluyó “Nacho”, quien llegó al Parque gracias a un amigo que lo alcanzó.



Los hinchas fueron publicando la zona de partida, los lugares por donde pasarían y cuántos asientos disponibles tenían. Muchos salieron temprano en la mañana desde departamentos lejanos como Salto o Soriano y llegaron finalmente a la casa de los tricolores gracias a la movida impulsada por las redes sociales.



Hasta el directivo Antonio Palma se sumó a la iniciativa. “Salgo del Prado a las 8 y tengo 2 lugares . Vamo’ Nacional”, publicó el joven dirigente, al que rápidamente le llegaron los pedidos y tuvo que poner: “¡Ya se llenó el auto! Y apretados”. El hincha se hizo sentir y fue el orgullo de todos los tricolores.

solidarios Parking de bicis y Uber pago desde el exterior “Desde Canadá yo pago Uber a persona que tenga entrada #BolsoTeLlevo”, escribió el usuario de Twitter @alvarosuarez79. Y no fue el único. Algunos hinchas de Nacional que están viviendo en el exterior vieron que la forma de ayudar era esa y se sumaron a la movida. También aquellos que viven cerca del GPC encontraron la forma de ayudar: Ofrecieron sus casas para guardar las bicicletas durante el partido.