El orgullo de los bohemios

"Se nos escapó alguna lágrima. No lo podíamos creer. No tenemos palabras para describir lo que sentimos al ver esa torre. ¡Ni te digo de Sergio (Blanco)! Parecía un niño chico sacando fotos y filmando emocionado. Los más viejos son los que toman más dimensión de lo que está pasando”, contó Ivonne, una institución dentro de Wanderers, casera de toda la vida y encargada de diversas áreas.



En el Parque Alfredo Víctor Viera se colocó la primera torre donde irá la iluminación y varios de los hinchas con más años se emocionaron. Es que es un sueño que tiene varias décadas de anhelo. Y mucho esfuerzo detrás.



Está previsto que en abril se coloquen las restantes tres torres (ya están hechas las bases donde se eleva toda la estructura) y que en mayo se realice todo lo que tiene que ver con el cableado y la instalación eléctrica para lo cual ya están hechas las zanjas. Para ello, y para hacer las primeras pruebas, es necesario que lleguen dos generadores que se importan desde Francia.



Se estima que en junio se puedan llevar adelante las primeras pruebas y que para fin de ese mes, o a más tardar en julio, se estrenen. Todavía no se decidió de qué manera se van a estrenar: si con un partido contra algún equipo del medio, algún rival del exterior o con un espectáculo.



Las torres no están ubicadas en las esquinas sino que están a la altura del área grande. Eso se hizo así para aprovechar al máximo la eficiencia lumínica y complica menos para futuras obras.



Al final de la obra, el Viera tendrá una iluminación similar a la actual del estadio Franzini y que cumple con las exigencias de Conmebol, al menos, hasta 2021.



La iluminación no estará conectada a UTE (tenía un costo aproximado anual de US$ 50.000), sino que será por intermedio de los generadores, con un costo aproximado de US$ 20.000, más allá de la inversión.



Pero las obras en el estadio bohemio van más allá de las luces. Se está en la etapa de los permisos para realizar el vestuario visitante nuevo, que pasará de estar en la esquina de la tribuna Obdulio Varela (donde está ahora) a debajo de la cabecera Jorge Barrios. El actual vestuario se dejará por si algún día hay partido de reserva.



También se hará la sede administrativa sobre la calle Buschental, entre la boletería y la puerta principal de ingreso al escenario. Y, por último, se realizarán a nuevo los baños en las tribunas Borjas, Barrios y Varela.



Todas estas obras se están llevando a cabo gracias al millón de dólares que se sacó por la venta de la sede de Agraciada. Además, Wanderers recibe US$ 200.000 de FIFA a través de la AUF a cambio del usufructo del escenario cuando AUF lo disponga. Los bohemios recibirán otros US$ 70.000 en el caso que llegue a tiempo con las obras y las termine en octubre y que se puedan usar las instalaciones para entrenamiento para el Mundial femenino Sub 17 de noviembre. Ese aporte también es de FIFA. Por último, gracias a la Ley de Mecenazgo que hace referencia a la promoción del deporte para fines específicos, Wanderers recibe de mecenas otros US$ 50.000.



Esta obra tiene una inversión total aproximada de US$ 1.180.000. Sólo la iluminación se lleva medio millón de dólares.

Directivo Carlos Ham “Aspiramos a que en octubre esté construido el vestuario nuevo y la sede administrativa. Después los baños. Ya aprovechamos y pusimos tanques nuevos para una mejor distribución del agua y que no nos pase lo que sucedió con Peñarol”, sostuvo el dirigente Carlos Ham, quien junto a Humberto Ceretta y Agustín Nopitsch forman la Comisión de Obras del club.